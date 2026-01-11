Omvänd teknik ska göra bilder mer pålitliga

Google och flera andra teknikföretag arbetar med en ny metod för att göra det lättare att avgöra om bilder är äkta eller manipulerade. Lösningen bygger på kryptografiska signaturer som följer med bilden och visar hur och när den skapades. Tekniken utvecklas inom branschinitiativet C2PA, där bland annat Google, Microsoft, Adobe och Sony ingår.

Googles nya Pixel 10‑telefoner är först i mobilvärlden med att använda tekniken fullt ut. Varje bild som tas med mobilens kamera signeras direkt i hårdvaran i samma ögonblick som sensorn fångar ljuset. Det gör det möjligt att bevisa att bilden kommer från en riktig kamera och inte är skapad av AI. Signeringen sker med hjälp av säkerhetschippet Titan M2 och uppfyller C2PA:s högsta säkerhetsnivå.

Systemet är utformat för att skydda användarens integritet. Varje bild får en unik signatur som inte kan kopplas till fotografen eller till andra bilder. Pixel 10 kan också skapa pålitliga tidsstämplar lokalt i mobilen, vilket gör att bilder kan verifieras även om de tas utan internetuppkoppling.

Om en bild redigeras i godkänd mjukvara, till exempel i Google Photos eller Photoshop, sparas information om ändringarna i en verifierbar historik. På så sätt går det att se både originalbilden och hur den har förändrats. Tekniken är dock inte en komplett lösning på alla problem med falskt innehåll, men ses som ett viktigt steg för att öka förtroendet för bilder och video på nätet. För att få fullt genomslag krävs att appar, webbläsare och sociala medier tydligt visar när innehåll är verifierat, något som för tillfället har en osäker framtid.