Kan prata utan täckning
Test: Xiaomi 15T – Prisvärd kameramobil
Med en pressad prislapp och besparingar på rätt ställen är Xiaomi 15T en prisvärd kameramobil.
Betyg Xiaomi 15T
- Telefoni & Data
- 8/10
- Media & Skärm
- 7/10
- System & program
- 7/10
- Användarupplevelse
- 7/10
- Material & kvalitet
- 8/10
- Totalbetyg
- 74%
Stor och bra skärm
Prisvärd
Inget svensk språkstöd i AI-funktionerna
Ingen Always on display
Ingen trådlös laddning
När Xiaomi släpper sitt nya gränssnitt är det den senaste lanserade produktfamiljen som får äran att vara först och det är just Xiaomi 15T. Telefonen lanserades i september men vi har gjort ett långtidstest sedan dess för att även få med nyheterna i Xiaomis uppdaterade Hyper OS 3.
I grunden har Xiaomi 15T det mesta de flesta behöver. Den är egentligen inte bäst på något, för det finns även en Pro-modell i samma produktfamilj. Den skrev vi recension av för ett par dagar sedan, även den efter en längre periods utvärdering. Men åter till Xiaomi 15T. Den har tre kameror på baksidan, en huvudkamera på 50 megapixel, tele på 50 megapixel och en vidvinkel på 12 megapixel. En enklare sensor sitter i Xiaomi 15T, så trots att antalet megapixel är samma här som i pro-modellen är det tydliga skillnader i bildresultatet. Pro-modellen är även utrustad med en mer kapabel zoom.
Bra kameror i bra ljus
Leica har en roll som vanligt i kamerorna på Xiaomi 15T och det är bra kameror dock utan att riktigt imponera. 3-4 gångers zoom räcker det till utan att bilderna blir lidande och fortfarande tar kamerorna verkligt bra porträtt och bilder i dagsljus. I lite skum belysning inomhus på en restaurang till exempel kan jag lägga märke till vissa brister där fårgåtergivningen blir urvattnad när ljuset tryter och vidvinkelkamerans färgåtergivning är även den klart mer urvattnad, grå, och med något sämre klarhet än i huvudkameran eller i mer påkostade kameramobiler. Fortfarande bra dock och med fint djup i bilderna.
En rad andra saker har Xiaomi också sparat in på i denna basmodell för att pressa priset och vi märker avsaknad av trådlös laddning, ingen always on display och lägre prestanda som tydliga skillnader mot den 4000 kronor dyrare 15T Pro.
Stor och bra skärm – ljusstark
Jag tycker dock att Xiaomi sparat in på rätt områden. Skärmen i Xiomia 15T är fortfarande stor och bra, det handlar om en Amoled med snabb uppdatering och bra skärpa och upplösning. Ljusstyrkan räcker också långt och eftersom det handlar just om en skärm av amoled-typ är svärtan riktigt svart. Synd bara att det saknas möjlighet till Always on-display. Det går bara att ha aktiv låsskärm i 10 sekunder efter att du rört telefonen, så vill du kolla till tid eller inkomna aviseringar måste du ta upp telefonen.
Prestandan är märkbart lägre än Pro-modellen när jag testar, men inte mycket och framförallt räcker prestandan gott och väl till både vardagligt användande och mer krävande applikationer och spel. Kraften i Xiaomi 15T ligger ungefär på nivå med ett flaggskepp för ett år sedan. Mer än tillräckligt för lång tid framöver alltså.
Xiaomi har ganska få riktigt unika funktioner i sitt gränssnitt, men fotogalleriet har fått flera nya vyer i den nya versionen av Hyper OS och det finns en rad olika integrerade AI-verktyg för att redigera dina bilder och till exempel ta bort oavsiktliga och störande objekt. Xiaomi har även Google Gemini och flera egna funktioner för att översätta text och samtal, sammanfatta, dock ej med svenskt språkstöd tyvärr.
Xiaomis Hyper OS 3 har även utvecklat panelen runt hålet för selfiekameran, tydligt inspirerade av Iphone och här visas till exempel laddning, timers och musikuppspelning, så du kan ha koll utan att behöva växla mellan appar. Ett tryck på panelen expanderar dess utrymme och låter dig till exempel byta låt.
Ring samtal utan täckning
En verkligt unik funktion i Xiaomi 15T-serien är möjligheten att ringa även när du saknar wifi och mobiltäckning. Det här kallas för Xiaomi Offline-kommunikation och kräver att även mottagaren har en telefon i samma 15T-serie och befinner sig inom ett avstånd på som max ungefär en kilometer. Eftersom vi testat både Xiaomi 15T och Xiaomi 15T Pro samtidigt har vi kunnat testa det här,och användningsområdet är begränsat, främst just för att det bara fungerar med telefoner i 15T-serien. Det fungerar på kortare distanser men när vi testat inomhus har samtalets brutits efter bara cirka 50 meter när väggar och annat är i vägen.
Till det yttre har Xiaomi 15T liksom den dyrare Pro-modellen ett avskalat och ganska anonymt men ändå sobert utseende. Kvalitetskänslan finns där, men det är inte en telefon som drar blickarna till sig. Däremot en telefon som ger relativt mycket för pengarna. Pro-modellen är den som låter dig slippa kompromisserna.
Frågor och svar
Hur funkar offlinekommunikationen?
Du måste ha ett simkort i telefonen, du måste vara inloggad på ditt Xiaomi-konto och du måste ha bluetooth aktivt. Kommunikationen verkar baseras på bluetooth, hög komprimering och anpassade antenner i huvudsak. Xiaomi är lite hemlighetsfulla.
Skillnaden mot Xiaomi 15T Pro?
Till det yttre extremt lika, men under skalet har 15T lite sämre prestanda, ingen trådlös laddning, enklare kamerasensor, betydligt mindre zoom och ingen always on display.
Hur är prestandan?
Den är på ungefär nivå som ett flaggskepp för ett år sedan och det räcker ju långt. Xiaomi har också gjort ett bra jobb i systemet för att det ska flyta på bra.
Ett alternativ
Googles Pixel 10 kan vara ett alternativ och även Xiaomis egna 15T Pro-modell som särskilt nu i Black Friday-tider finns till nedsatt pris.
Kameraexempel
Bra djup i bilderna och fin färgåtergivning och detaljrikedom, märkbart sämre dock i sämre ljus och utmanande situationer.
Fakta Xiaomi 15T
Allmänt
Modell 15T
Tillverkare Xiaomi
Lanseringsdatum 2025-09-25
Mått 163,2 x 78 x 7,5 mm
Vikt 194 g, 94 %
System Android
Chipset MediaTek Dimensity 8400-Ultra
Tillverkningprocess 4 nm, 89 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,83 tum, 102 %
Upplösning 2772 x 1280 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 447 ppi, 105 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Gorilla Glass 7i
Max ljusstyrka i del av skärmen 3200 nits, 109 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 102 %
Minne
RAM-minne 12 GB, 119 %
Lagringsminne 256 GB, 512 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 50 Megapixel, 12 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom 2x
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 32 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 6E
Batteri
Kapacitet 5500 mAh, 104 %
Uppmätt videotid 11 tim, 11 min
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 67 W, 128 %
Trådlös laddning Nej
Hållbarhet
IP-klass IP68
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I skärmen
Benchmark-tester
Geekbench 6: Single-core 1597, 86 %
Geekbench 6: Multi-core 6178, 110 %
Geekbench 6: GPU 10892, 95 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 41 FPS, 74 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 118 FPS, 140 %
3DMark Wild Life Stress Best 11501, 105 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 6821, 95 %
Google Octane 34984, 65 %
Jetstream 2 116,560, 71 %
