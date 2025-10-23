Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70

Egentligen ingen konsument har efterfrågat betydligt tunnare mobiler. Tiden då mobiler var för stora och tjocka är över sedan länge. Det vi vill ha är främst bättre batteritid och kanske bättre kameror. Tunna telefoner är dåliga på exakt det.

Samma sak gäller minimobiler. Det fanns länge uttalat att konsumenter uttalade intresse för små mobiler men när de väl fanns ofta ändå valde en större. Sony körde sin Xperia Compact-serie för att sedan… inte göra det. Efter det var alternativen få och särskilt billiga mobiler har ofta orimligt stor skärm.

Det finns en hel del diskrepans mellan vad vi säger vi vill ha och vad vi faktiskt sedan väljer när vi står inför ett köpbeslut. Till exempel har det traditionellt funnits en uttalad efterfrågan på mobiltelefoner med färg, men sedan köper de flesta ändå en telefon som är svart. Motorola tycks på något sätt ha materialiserat efterfrågan en del den senaste tiden med sitt samarbete med Pantone vilket genererat en lång rad telefoner och tillbehör i mer fantasifull färg. Själva säger de att de den vägen nått nya målgrupper.

Istället känns de tunna telefonerna som en mer eller mindre oavsiktig biprodukt när du utvecklar en tunn vikbar telefon. Samsung visade det med Galaxy Z Fold 7 och Apple lär visa det med sin kommande vikbara. Där gör tunnheten verklig skillnad. Inte annars.

Så är kapplöpningen mot allt tunnare mobiler förgäves? Nej, just eftersom det innebär en faktiskt fördel när det kommer till vikbara är tekniska utvecklingen i sig befogad. Användandet av den i en enkel tunna mobil, inte lika befogad uppenbarligen.

Motorola har fortfarande några dagar på sig att lägga ner sin tunna Edge 70 innan den ska släppas officiellt och fiaskot även där är ett faktum när den officiellt ska släppas 5 november. De kan å andra sidan inte se den som en biprodukt av utveckling inför en kommande vikbar, där har de redan förspårng.

Är det någon som kan lyckas med en mobil fokuserad på utseende är det Motorola.