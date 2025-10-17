Så kan du göra egna urtavlor och anpassa de som finns i Huaweis smarta klockor

I telefonen är det appen Huawei Hälsa som sköter allt som har med din Huawei-klocka att göra. Här gör du inställningar, får dina träningsdata och analyser, samt anpassar din klocka. I appen hittar du urvalet av urtavlor under fliken Enheter och sedan Urtavlor.

Du kan även välja bland några urtavlor i klockan, men i telefonappen är det enklare att få översikt, göra anpassningar och få det fullständiga utbudet. Du kan bläddra mellan olika urtavlor och det finns både de som är gratis att ladda ner och de som kostar några kronor.

Urtavlor kan vara klassiska, vackra och de kan också visa information direkt i skärmen, som laddningsgraden, antalet steg, puls, väder och annan information så du är ständigt uppdaterad.

För att göra en egen urtavla med dina egna foton som bakgrund går du till Urtavlor i appen, klickar på Mer, Mina urtavlor och letar sedan upp urtavlan Galleri. Här kan du nu välja från bilder i telefonens fotogalleri, en eller flera bilder, som när du valt det blir del i din urtavla.

Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel där vi tipsar om okända användningsområden och allmänna tips om Huaweis smarta klockor. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.