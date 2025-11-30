EU granskar Apple Maps och Apple Ads

EU-kommissionen meddelar att man har inlett en undersökning huruvida Apple Ads och Apple Maps uppfyller de tröskelvärden som anges i EU:s nya lagstiftning Digital Markets Act. Kommissionen har nu 45 arbetsdagar på sig att avgöra om tjänsterna ska betecknas som så kallade gatekeepers eller grindvakter. Om de får den beteckningen måste Apple anpassa sig till lagens krav inom sex månader.

Digital Markets Act riktar sig mot stora plattformar som har stor påverkan på marknaden och som fungerar som viktiga mellanled mellan företag och konsumenter. En tjänst antas uppfylla kriterierna om den har minst 45 miljoner månatliga aktiva användare och moderbolaget når vissa ekonomiska gränser, vilket ligger till grund för kommissionens bedömning. Lagen innehåller en lista med skyldigheter och förbud som ska öka konkurrensen och ge användare och företag fler valmöjligheter.

Apple har lämnat in formella invändningar mot att Ads och Maps skulle omfattas av DMA. Företaget hävdar att Apple Ads har en mycket liten andel av annonsmarknaden i EU och att tjänsten inte använder data från andra Apple-tjänster eller från tredje part för att rikta annonser. När det gäller Apple Maps menar Apple att tjänsten har begränsad användning i EU jämfört med konkurrenter som Google Maps och Waze, och att Maps saknar vissa funktioner som skulle göra den till en viktig mellanhand mellan företag och slutanvändare.

Annons

Tidigare har delar av Apples plattform, bland annat App Store, Ios och webbläsaren Safari, redan klassats som kärnplattformstjänster under DMA. Den nu aktuella prövningen gäller alltså ytterligare två av Apples tjänster och kan leda till att fler delar av företagets ekosystem omfattas av de nya reglerna.

Beslutet från kommissionen kan få betydelse för hur Apple får driva sina tjänster i EU framöver och vilka tekniska och affärsmässiga förändringar företaget måste genomföra för att följa DMA. Kommissionens slutliga ställningstagande väntas inom den angivna tidsramen, varefter eventuella krav på efterlevnad träder i kraft om tjänsterna formellt utses till gatekeepers.