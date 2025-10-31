Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus

Våra intervjuer med Oppo och Oneplus visar att Oneplus till exempel inte haft någon insyn eller inflytande när Oppo tog beslutet att ta sig in på den nordisk marknaden där Oneplus redan har tydlig framgång och varumärkeskännedom medan Oppo i det närmaste startar från noll.

Rent organisatoriskt så är Oneplus ett dotterbolag till Oppo. De, liksom Vivo och Realme, har samma ägare i form av jättekoncernen BKK Electronics med huvudkontor i Guangzhou, Kina.

Bittra konkurrenter och samtidigt del av samma bolag. Oppo och Oneplus har ett, särskilt just nu, intressant förhållande. Vi har just bevittnat lanseringen av Oneplus 15 och Oppo Find X9, två konkurrerande telefoner med en hel del gemensamt. Fokus på kamera och med varsin nyutvecklad bildmotor som ska ta den råa datan från bildsensorerna och förfina till ett naturligt, skarpt och detaljrikt foto.

Bittra konkurrenter och samtidigt del av samma bolag. Oppo och Oneplus har ett, särskilt just nu, intressant förhållande. Vi har just bevittnat lanseringen av Oneplus 15 och Oppo Find X9, två konkurrerande telefoner med en hel del gemensamt. Fokus på kamera och med varsin nyutvecklad bildmotor som ska ta den råa datan från bildsensorerna och förfina till ett naturligt, skarpt och detaljrikt foto.

Rent organisatoriskt så är Oneplus ett dotterbolag till Oppo. De, liksom Vivo och Realme, har samma ägare i form av jättekoncernen BKK Electronics med huvudkontor i Guangzhou, Kina.

Våra intervjuer med Oppo och Oneplus visar att Oneplus till exempel inte haft någon insyn eller inflytande när Oppo tog beslutet att ta sig in på den nordisk marknaden där Oneplus redan har tydlig framgång och varumärkeskännedom medan Oppo i det närmaste startar från noll.

Annons

Oppos motivering för att gå in på den svenska marknaden och för att satsa generellt på en europeisk expansion är att “smartphonemarknaden blivit tråkig och vi vill överraska och erbjuda något bättre”. I det uttalandet, som Oppos Europa-vd står för, kritiserar man alltså konkurrenterna, inklusive Oneplus. Påståendet om att konkurrenterna är tråkiga och “vi” gör något nytt känner vi igen från Nothing-vd:n Carl Pei, även han med förflutet på Oppo och Oneplus.

Oneplus blandning av att vara dotterbolag till, och dela många utvecklingsresurser med Oppo samtidigt som man säger att man drivs helt separat gör situationen ännu mera udda. Oneplus 15 och Oppo Find X9 har många egenskaper gemensamma, designen är snarlik, men Oneplus kör Snapdragon och Oppo Mediatek när det kommer till systemchipp.

Annons

Båda telefonerna introducerar respektive bolags helt nya bildmotor. Det här är algoritmer och teknik som optimerar bilden utifrån den data som bildsensorn samlat in. Båda bolagen lyfter fram att de och kunderna vill ha naturlig återgivning utan försköning eller överdrivna färger. Oppo har ett samarbete med Hasselblad och använder deras varumärke för vissa av kamerafunktionerna medan Oneplus avslutat sitt Hasselblad-avtal och hävdar att fördelarna Hasselblad bidragit med nu finns ingraverat “i Oneplus DNA”. När jag intervjuade Oppos kamerachef frågade jag om Hasselblad varit inblandade i skapandet av Oppos nya bildmotor, men jag fick inget tydligt svar. Det var bara ett fåtal funktioner, som 200 megapixelkameran och det speciella zoomtillbehöret där Hasselblad uttalat certifierat kvaliteten och godkänt användandet av deras varumärke.

Dessutom kan vi konstatera att Vivo, även de i BKK Electronics-gruppen nyss släppt the Vivo X300 och X300 Pro där vi ser ett kameratillbehör för zoom, nästan precis som det Oppo har men hos Vivo är det istället Zeiss som satt sitt varumärke där. Det späder på intrycket att det verkliga samarbetet är begränsat och att det mer handlar om en licensiering av varumärket.

Annons

Givet Oppos och Oneplus gemensamma utvecklingsresurser verkar det också som om bildmotorn är en och samma, bara att den får olika namn beroende på i vilken telefon den hamnar.Lite spel för gallerierna alltså på flera områden.

Att lyckas som mobiltillverkare på den nordiska marknaden är inte lätt. Apple har runt 60 procent av marknaden med Iphone, Samsung har cirka 30 procent och alla övriga tillverkare slåss därmed om de återstående tio procenten att dela på.

Annons

Vad strategin är i styrelserummet på BKK Electronics har jag svårt att sia om, vad de tycker de tjänar på att driva fyra olika, separata mobiltelefonvarumärken med allt vad det innebär av separat distribution, återförsäljare, marknadsföring och så vidare. Andra tillverkare som exempelvis Xiaomi har ju löst sin strategi med undervarumärken som Redmi, där de ändå samordnar mer av distribution, försäljning och tillverkning och där den ena delen vet exakt vad den andra gör.