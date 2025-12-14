Ikea lanserar tre nya mobilladdare

Ikea har introducerat en serie kallad Västmärke med tre olika trådlösa laddare som kombinerar enkel funktion med en lekfull design. Serien beskrivs som avsedd för vardagsbruk i hemmet, där både praktiska detaljer och utseende har prioriterats.

I serien ingår en rund munkliknande laddare som är Qi2-kompatibel och har en uppfällbar topp. Laddaren har en inbyggd USB‑C-kabel som kan lindas in i silikonringen för smidig kabelhantering. Den stödjer magnetiska fästen för moderna telefoner, bland annat Iphone med Magafe och vissa Pixel-mobiler med motsvarande magneter. Priset för den här modellen är 99 kronor.

En annan modell i serien är en skålformad laddare med inbyggd belysning. Den har en central pelare där telefonen kan fästas och en yta runtom som kan användas för förvaring av småsaker som nycklar eller plånbok. Modell presenteras som ett mer diskret alternativ och kostar 229 kronor.

Den tredje produkten är med traditionell med ett öppet laddningsställ där telefonen kan placeras i upprätt läge så att skärmen är synlig under laddning. Stället beskrivs som praktiskt i miljöer där man vill följa aviseringar eller recept medan telefonen laddas, till exempel i köket. Priset för detta ställ är 149 kronor.