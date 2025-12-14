Google experimenterar med ny webbläsare

Google har presenterat en experimentell webbläsare kallad Disco där en av de speciella detaljerna är en ny funktion som heter GenTabs. Den använder AI för att skapa interaktiva webbappar utifrån öppna flikar och chattkonversationer.

Google beskriver Disco som ett experiment från Google Labs som ska göra det enklare att hantera komplexa uppgifter på webben. GenTabs bygger på företagets senaste språkmodell Gemini 3 och kan enligt Google tolka vad användaren håller på med genom att läsa öppna flikar och chatt‑historik, för att sedan föreslå eller skapa skräddarsydda verktyg utan att användaren behöver programmera.

I praktiska exempel visar Google att GenTabs kan användas för att skapa en interaktiv reseplanerare, en veckomeny eller ett undervisningsverktyg för skolor, där innehållet länkas tillbaka till de webbkällor som användes för att skapa verktyget.

Företaget betonar att Disco är ett tidigt experiment och att funktionerna fortfarande är under utveckling. Google öppnar en väntelista för användare som vill testa Disco, och initialt riktas testet till macOS‑användare med en begränsad grupp testare för att samla in feedback om vad som fungerar och vad som behöver förbättras.

Tekniskt framhålls att varje genererat element i GenTabs ska kopplas tillbaka till webben och visa källorna, vilket enligt Google är ett sätt att minska risken för felaktig information och för att bevara länkar till ursprungligt innehåll.