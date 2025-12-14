-
Vänta ett tag till för erotiken
OpenAI lanserar GPT-5.2 men drabbas av förseningar
OpenAI har lanserat GPT‑5.2, en ny version av sin språkmodell med fokus på professionellt arbete och mer komplexa uppgifter.
Den nya modellen GPT 5.2 beskrivs som bättre på att skapa kalkylblad, presentationer och programkod, samt på att tolka bilder och hantera mycket långa dokument. OpenAI framhåller att användare i genomsnitt sparar mellan 40 och 60 minuter per dag, medan de mest aktiva kan spara över tio timmar i veckan.
GPT‑5.2 rullas ut stegvis till betalande användare och via API. Modellen finns i flera varianter, bland annat Instant, Thinking och Pro, och har förbättrad faktakvalitet, lägre felprocent och bättre stöd för forskning och tekniskt arbete.
En annan nyhet är att OpenAI planerar ett särskilt ”vuxenläge” för ChatGPT, där erotiska samtal inte längre blockeras. Lanseringen av detta läge har dock försenats och väntas nu ske under första kvartalet 2026.