Google testar språklektioner på svenska

Google meddelar att deras nya uppdatering av Google translate tar hjälp av Gemini för att förbättra både textöversättningar och talöversättning i Translate-appen och i sök. Uppdateringen ska göra det lättare att få översättningar som fångar idiom, lokala uttryck och slang istället för att översätta ord bokstavligt, vilket enligt Google ger mer naturliga och kontextanpassade resultat.

Företaget introducerar också en beta för live tal‑till‑tal‑översättning som skickar realtidsöversättningar direkt till användarens hörlurar. Funktionen är utformad för att bevara talarens ton, betoning och rytm så att samtal och tal blir lättare att följa även när de sker på olika språk. Beta‑versionen rullas ut i Translate‑appen på Android i USA, Mexiko och Indien och ska fungera med alla typer av hörlurar samt stödja mer än 70 språk. Google planerar att föra ut funktionen till iOS och fler länder under 2026.

När det gäller textöversättningar skriver Google att den nya modellen används i både Translate‑appen och i sök, och att uppdateringen börjar rullas ut i USA och Indien för översättning mellan engelska och nästan 20 språk, däribland spanska, hindi, kinesiska, japanska och tyska. Detta ska göra det enklare att få översättningar som fångar meningen i uttryck som annars riskerar att bli felaktigt bokstavliga.

Translate‑appen får även utökade verktyg för att användare ska kunna lära sig nya språk. Google beskriver förbättrad feedback på talövningar och en ny funktion för att spåra hur många dagar i följd användaren övat, vilket ska hjälpa till att mäta framsteg och uppmuntra kontinuitet i lärandet. Företaget meddelar att dessa inlärningsfunktioner utökas till nästan 20 nya länder, bland annat Tyskland, Indien, Sverige och Taiwan, och att flera språkpar läggs till för övning och feedback.