Hasselblad hjälper på ett hörn
Test: Oppo Find X9 – Oppos första flaggskepp nu i Sverige
Oppo är en ny bekantskap på den svenska mobilmarknaden och även om de funnits i andra europeiska länder länge är det här deras första flaggskleppsmodell som tar sig till den svenska marknaden. Ett tillfälle alltså att se vad den här mobiltillverkaren verkligen går för.
Oppo Find X9 är del av Find X9-familjen som även inkluderar Find X9 Pro, men efter att initialt ha sagt att Pro-modellen inte skulle komma till Sverige utan enbart denna basmodell så har Oppo nu ändrat sig och Pro-modellen med mer zoom och högre prestanda är också på väg.
Med sitt nära släktskap till Oneplus är ändå flera aspekter av Oppo välkända även för svenska mobilanvändare. Oneplus är rent formellt ett dotterbolag till Oppo och de båda bolagen delar på betydande utvecklingsresurser. Deras Androidversioner har till exempel stora likheter, snabbladdningen har samma namn Supervocc och ofta har design när vi jämför toppmodellerna från båda bolagen en hel del likheter. Sen har de båda bolagen även om de sägs drivas fristående flera chefer med dubbla roller. Till exempel är Pete Lau produktchef på Oppo samtidigt som han är grundare och nuvarande vd på Oneplus.
Hasselblad till begränsad hjälp
När Oneplus nyligen avslutade sitt samarbete med kameratillverkaren Hasselblad så behöll Oppo sitt samarbete. Det gör dock inte något jättestort intryck när jag testar kamerorna i Oppo Find X9. Hasselblads logotyp finns i kameramodulen på baksidan och det finns till exempel ett särskilt läge för “Hasselblad högupplöst” och Hasselblads Xpan Panorama” med olika färgeffekter som filter. Hasselblads inblandning i övrigt får jag intrycket av är begränsad, och det syns inga egentliga skillnader på bilderna tagna med vanliga foto-läget jämfört med Hasselblads högupplösta. Förutom då upplösningen. I systermodellen X9 pro som har bättre zoom är zoomlinsen uttalat certifierad av Hasselblad men det gäller alltså den och inte telefonen vi testar nu.
Att Hasselblad gör begränsad inverkan betyder dock inte att kamerorna i den här telefonen är dåliga på något sätt. Oppo klarar sig bra på egen hand och jag får många bra bilder med de här kamerorna även om alltså systermodellen X9 Pro ska vara snäppet vassare.
Trippelkamera med rörliga bilder
Oppo Find X9 är utrustad med tre kameror på baksidan där vi har först en huvudkamera med Sony-sensor, en vidvinkel och sist en tele med 3 gångers optisk zoom. Baksidan har även en stark fotolampa. Alla tre linser har fin dynamik och färgåtergivning. Huvudlinsen använder en sensor som heter Sony Lytia 808 och bilderna blir i Hasselblad högupplöst-läget på 50 megapixel, men i normalläget samplar telefonen ner bilderna till 12 megapixel som är brukligt även hos många konkurrenter. Vidvinkeln har autofokus så den även kan användas som makrokamera för extrema närbilder.
I kameraappen kan du välja att även ta “rörliga bilder” så att en kort filmsekvens i 4K också spelas in för varje stillbild, en film som då kan användas för att få med även ögonblick du missat med knapp marginal. Skickar du en sådan bild till en Iphone kan den rörliga bilden användas även där, eftersom det följer samma standard.
Gränssnitt likt Oneplus
Oppos gränssnitt heter Color OS och har idag slående likheter med Oneplus, eftersom de båda bolagen har gemensam utveckling. Vi får till exempel med en egen webbläsare utöver Chrome, vi får Zen Space som ska hjälpa dig koppla av och vi har snabb respons och överlag ett bra flyt.
Telefonen har en knapp på sidan, en fysisk knapp tydligt inspirerad av Apples actionknapp och den här går att trycka på för att spara aktiv skärmbild till Oppos AI-baserade minneslåda. Där tolkar AI innehållet och lägger till tid, datum och utomhustemperatur när du tog skärmbilden. Knappen kan även anpassas och istället göra andra saker.
Kanten på telefonen är i metall och den liksom skärm och materialval ger ett helgjutet intryck med hög kvalitetskänsla. Det är alltså en tydligt flaggskepp detta, även om systermodellen som sagt är snäppet vassare på flera punkter.
Oppo Find X9 är Oppos första flaggskepp på den svenska marknaden och det är en välkommen nykomling. Den tydligaste invändningen vi har är priset, för tittar vi på konkurrensen är det tydligt att Oppos prissättning är i högsta laget.
Frågor och svar
Hur är batteritiden?
Den här telefonen är en av de nya som tar batterikapacitet till en ytterligare nivå, 7025 mAh är mycket och det syns i batteritiden.
Vad tillför Oppo på den svenska marknaden?
Som ny tillverkare här säger Oppo själva att de satsar på unga användare och att kamerorna är en viktig funktion både för Oppo och för deras unga kunder. För att det ska bli sant får de dock försöka lite mer, vi får se vad X9 Pro erbjuder när vi får möjlighet att testa den.
Vad har Oppo för närvaro här?
De säljs bara hos Power och har ingen egen webbutik här. De säljer heller inte sina telefoner hos någon svensk mobiloperatör.
Ett alternativ
Vi testade alldeles nyligen Xiaomi 15T Pro som har mycket gemensamt med Oppos telefon, men samarbete med Leica istället för Hasselblad. Xiaomi har en informationspanel runt selfiekameran precis som Oppo har och påkostad kamera. Tydlig skillnad är att Xiaomi är flera tusenlappar billigare.
Nyligen lanserade Oppo Find X9 som vi testar parallellt med denna telefon har mycket gemensamt, men Oppo som är nya på svenska marknaden har satt prislappen något högre.
Kameraexempel
Såväl huvudkameran som vidvinkeln och telelinsen ger jämn kvalitet med bra färgåtergivning, men Hasselblad gör begränsad skillnad.
Betyg Oppo Find X9
- Telefoni & Data
- 8/10
- Media & Skärm
- 7/10
- System & program
- 7/10
- Användarupplevelse
- 7/10
- Material & kvalitet
- 8/10
- Totalbetyg
- 74%
Fakta Oppo Find X9
Allmänt
Modell Find X9
Tillverkare Oppo
Lanseringsdatum 2025-10-28
Mått 157 x 74 x 7,99 mm
Vikt 203 g, 99 %
Material baksida Glas
Pris 12000 kr
System Android
Systemversion 16
Chipset MediaTek Dimensity 9500
Tillverkningprocess 3 nm, 67 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Skärm
Mått 6,59 tum, 98 %
Upplösning 2760 x 1256 pixel
Pixeldensitet 460 ppi, 108 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Gorilla Glass 7i
Max ljusstyrka i del av skärmen 1800 nits, 62 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 102 %
Minne
RAM-minne 12 GB, 119 %
Lagringsminne 256 GB, 512 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 50 Megapixel, 50 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom 3x
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 32 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 6.0
Wifi Wifi 7
Batteri
Kapacitet 7025 mAh, 133 %
Uppmätt videotid 17 tim, 49 min
EU Energiklass A
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 80 W, 153 %
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 50 W, 162 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1300, 113 %
Hållbarhet
IP-klass IP68 & IP69
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I skärmen
Benchmark-tester
Antutu 11 2684896, 130 %
Geekbench 6: Single-core 3031, 163 %
Geekbench 6: Multi-core 9090, 162 %
Geekbench 6: GPU 23350, 204 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 61 FPS, 109 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 61 FPS, 72 %
3DMark Wild Life Stress Best 13059, 120 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 11484, 160 %
Google Octane 50166, 93 %
Jetstream 2 131,173, 80 %
Material och kvalitet
Priset, dyr jämfört med konkurrenterna