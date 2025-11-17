Test: Xiaomi 15T Pro – Flaggskepp till lågpris

Betyg Xiaomi 15T Pro Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 76% Prisvärd Huvud- och zoomkamerorna Prestanda Inget svensk språkstöd i AI-funktionerna Svag vidvinkelkamera

När vi testar en ny telefon så vill vi att de slutsatser vi drar ska vara så nära den upplevelse du som konsument kan förvänta dig som det bara är möjligt. Därför har det här testet tagit skepnad av ett långtidstest och ett angenämt sådant. När Xiaomi lanserade 15T-serien under ett evenemang i Tyskland tidigare i höstas var vi på plats och fick även testexemplar av telefonerna att låna. Nyheterna var flera. Xiaomi hade tagit en hel del av sin kamerateknik från dyrare modeller även till dessa aningen billigare telefoner och samarbetet med Leica fanns så klart där som alltid. Dessutom har Xiaomi 15T en teknik för att ringa samtal till en annan 15T-telefon även när det inte finns mobiltäckning och 15T-serien är först ut med Xiaomis uppdaterade Hyper OS 3.

Var inte klar, men nu är allt på plats

När jag tittade på alla nyheter som presenterades under lanseringen var det dock inte alla som fanns i telefonen jag testade. Anledningen var att mycket av nyheterna hör till den nya mjukvaran och det är först nu, två månader efter lanseringen, som uppdateringen har kommit och det är möjligt att utvärdera telefonen fullt ut.

Jag ska inte överdriva antalet tydliga nyheter i Xiaomis nya system. Det första jag märker är att ikonen för bildgalleriet har bytt utseende. Det finns dock en del som gjorts om även under ytan och när jag tittar igenom bildgalleriappen så märker jag även en del förändringar där. Jag kan anpassa layouten så det bildurval jag önskar visas direkt när jag öppnar appen och i startskärmen och låsskärmen finns även där en del nya möjligheter att anpassa utseendet. Generellt finns både regelrätta nyheter och saker som finslipats men fanns redan i förra versionen av systemet.

Prisvärt flaggskepp

På många sätt är den här telefonen ett verkligt flaggskepp till ett pris som ligger klart under normala flaggskepp, särskilt nu i november då många butiker har rea kan man göra fynd. Jag hittar Xiaomi 15T Pro för bara 7992 kronor hos Xiaomi själva när jag klickat i de rabattkuponger och kampanjer som finns tillgängliga.

Inte minst för det priset är det väldigt mycket telefon för pengarna. Skärmen är skarp och ljusstark, har snabb uppdatering och bra ljusstyrka. Det är också påtagligt tunna kanter runt skärmen, så du får en stor skärm utan att telefonen i sig behöver bli onödigt stor. Det handlar här om en oled-skärm, vilket gör att svärtan är bra och intrycket av skärmen inte blir lidande även om du tittar på den lite från sidan istället för rakt framifrån. Vi får också aktiv låsskärm, eller always on display, så att aviseringar, tid och annan information syns ständigt och du kan kasta ett snabbt ögonkast på skärmen för att bli uppdaterad utan att behöva trycka igång skärmen. Allt detta utan att batteriet förbrukas onödigt mycket.

Anonym formgivning

Utsidan av telefonen lovar inte så mycket, den är anonym på gränsen till intetsägande, men har lätt rundade kanter så greppet blir bekvämt. Det följer också med ett gummiskal som ytterligare gör formerna mjukare och på baksidan finns så klart kameramodulen som är en av de främsta behållningarna.

Det handlar om tre kameror där som tillsammans gör Xiaomi 15T Pro mångsidig. En stor sensor säkerställer fint och naturligt djup i bilderna liksom bra färgomfång och dynamik i såväl dagsljus som i svårare situationer. Portättläget ger både bra bokeh och fina, naturliga hudtoner och tar tillvara naturligt ljus. Vidvinkeln är lite svagare medan telekameran med periskopzoom ger skarpa bilder uppåt 15 gångers förstoring eller i alla fall säkert upp till 10x. Det handlar alltså om generös zoom, även om de bilder jag tar med appens maximala 100x knappast är särskilt användbara.

Unik kommunikation utan täckning

Telefonen som helhet är väldigt användbar och ger mycket för pengarna. Den mest unika funktionen i telefonen, att jag kan ringa samtal även utan mobiltäckning eller wifi, hittar jag begränsad nytta av, kanske främst för att den bara fungerar med en annan telefon i 15T-serien. Jag har systermodellen till 15T Pro, Xiaomi 15T, så jag kan bekräfta att kommunikationen dem emellan fungerar, men det är samtidigt ett ganska begränsat kommunikationssätt. När jag startar funktionen för offline-kommunikation får jag upp alla 15T-enheter inom räckhåll och det har alltid bara varit min egen, andra telefon. Jag har testat både i fri terräng och inomhus där väggar kan blockera signalerna och vid det senare tillfället bryts samtalen lätt även på mindre avstånd.

Frågor och svar

Hur funkar panelen runt selfiekameran?

Den, liksom en hel del andra nyheter i Xiaomis gränssnitt, har tagit tydlig inspiration av Iphone. Runt selfiekamerans hål visas till exempel musikuppspelning, timers, röstinspelning och laddningsinformation. Tryck där så expanderas informationen och tanken är att man ska ha koll utan att behöva växla mellan appar.

Vad erbjuder telefonen för AI-tjänster?

Google Gemini är central, men Xiaomi har även egna funktioner som redigerar bilder, simultantolkar i röstsamtal (dock ej svenska) och låter dig anpassa låsskärmen. Sammantaget med begränsad nytta för oss, när jag frågar AI i anteckningsappen på svenska förstår den visserligen instruktionen men svarar på tyska.

Hur är prestandan?

Den är på klar flaggskeppsnivå och Xiaomi har bland nyheterna i Hyper OS 3 förbättrat animationer i gränssnittet så det även ska kännas som det flyter på bättre.

Ett alternativ

Nyligen lanserade Oppo Find X9 som vi testar parallellt med denna telefon har mycket gemensamt, men Oppo som är nya på svenska marknaden har satt prislappen något högre.

Kameraexempel

Generös zoom och en fin huvudkamera med bra sensor ger fina bilder med bra djup och färgomfång.