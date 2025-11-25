Test: TCL Nxtpaper 60 Ultra – Lyckat med matt skärm och e-boksläge i mobilen

Betyg Telefoni & Data 7/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 72% Matt skärm Strömsnålt e-boksläge Bra zoomkamera för priset Systemet hackar ibland Otymplig

TCL är nog mest kända för sina TV-apparater i Sverige, men nu gör de en satsning på mobiltelefoner och surplattor i Sverige, och de kommer med en twist: Matta skärmar.

Matta skärmar är inte en helt unik företeelse, till exempel Lenovo har surfplattor med matt skärm som alternativ, och det finns matta skärmskydd att köpa till mobiler. Och för datorer och TV-apparater har det såklart funnits länge, som ett sätt att undvika oönskade speglingar i skärmen.

Speglingar är ju lika oönskade i mobilskärmen och direkt när jag provar TCL Nxtpaper 60 Ultra frågar jag mig varför inte fler gjort detta och tidigare. Det är oerhört skönt att titta på en mobilskärm som är fri från reflektioner, effekten är långt bättre än på de mobiler med antireflexbehandlad skärm jag testat.

Att det dröjt så länge kan dels bero på att tåligt skärmglas som kan göras matt har tagit tid att utveckla. TCL anger inte hur tåligt glaset är, men i det falltest som görs enligt de nya EU-reglerna klarade telefonen 180 fall innan den spräcktes, vilket är ett bra resultat. En matt skärm kan också uppfattas som lite dimmigare, även om det är på marginalen. Nxtpaper 60 Ultra har fortfarande en rejält ljusstark skärm för en LCD-display, men inte i nivå med de bästa Oledskärmarna.

Vill vara e-boksläsare

Det är också en stor skärm, på en stor telefon. 7,2 tum är större än till och med de flesta större mobiltelefoner, men kanske närmare en e-boksläsare, för TCL Nxtpaper 60 Ultra är också tänkt att locka fans av e-boksläsare.

En e-boksläsare har en annan typ av skärm, e-papper, som inte är bakgrundsupplyst och därför kan kännas vilsammare för ögonen att läsa på, i synnerhet i dagsljus. E-papper lämpar sig inte för mobiler, det uppdateras alldeles för långsamt, men TCL har gjort försök att efterlikna känslan med en LCD-skärm. Dels den matta skärmen förstås, men på sidan finns även ett skjutreglage, och när du skjuter på det aktiveras mobilens e-pappersläge.

Du kan själv välja mellan tre olika lägen som ska aktiveras. Dels ett färgläge där färgerna är blekare och mer e-papperslika, dels ett rent svartvitt läge, och slutligen ett svartvitt läge där de flesta av apparna är inaktiverade och batteritiden förlängs rejält.

I det sistnämnda läget finns appen för e-böcker när du sveper åt höger på skärmen. Det är en rätt enkel app. Du kan skapa ett TCL-konto för att logga in, men det enda du får tillgång till är en oanvändbar “butik” med gratistitlar från Project Gutenberg som du inte kan söka bland, bara bläddra i listan. För att läsa en e-bok måste du ladda ner den som fil till din mobil, men då hittar e-boksläsaren boken utan problem.

Jag tycker att det är behagligt att läsa i det här läget, men jag vet inte om det blir riktig e-bokskänsla. Skärmen är ju fortfarande bakgrundsupplyst och är du känslig för flimmer kommer du inte undan det på det här viset. Själv är jag inte e-papperskonnässör, men jag noterar att e-boksläget gör att man tydligare märker att skärmen inte är lika ljusstark i kanterna. Det hindrar mig inte från att uppskatta att läsa böcker på telefonen i e-boksläget, och jag gillar att ha en genväg till det i form av en skjutknapp.

När vi nu gått igenom det som gör TCL Nxtpaper 60 Ultra till sin egen kommer vi till de mer normala egenskaperna. Prestandan till exempel. Mediatek Dimensity 7400 som driver telefonen ger mellanklassprestanda jämförbar ungefär med Samsungs Galaxy A36. För det mesta känns telefonen snabb, men ibland, till exempel när jag zoomar i kameran, kan telefonen hacka.

Ambitiösa kameror

Nxtpaper 60 Ultra är en dyrare mobil än Galaxy A36, men den har också en mer ambitiös kamerauppsättning. Huvudkameran har större sensor, samma sensorstorlek som i Samsung Galaxy S25 och Iphone 17. Storleken säger inte allt, beräkningskraften är också viktig och man märker att Nxtpaper 60 Ultra inte har lika bra förmåga att efterhandla bilderna. De blir i regel skarpa och med bra färgåtergivning, men kan kännas lite hårdprocessade. Kameran är också medioker i sämre ljusförhållanden. Det är fortfarande en bra kamera i förhållande till prislappen.

Vidvinkelkameran är märkbart sämre än huvudkameran, men det finns också en ambitiös telekamera med 50 megapixel och 3 gånger optisk zoom som ger skarpa bilder med upp till sex gångers inzoomning.

Systemet är Android 15, en del egna tillägg främst i form av appar, e-boksläsaren har jag nämnt, och det finns även en diktafon med AI-transkribering och ett textverktyg som hjälper dig formulera meddelanden med AI. Du fyller i punktform i vilken typ av meddelande det är och ämnet, till exempel en inbjudan till ett årsmöte, så får du en mall där du kan fylla i detaljerna. Det hela fungerar bra på svenska. För tillverkare med begränsad närvaro i Sverige märker man ibland av att systemet är maskinöversatt så att inställningar får konstiga namn, men det är inget jag märker av när jag testar TCL Nxtpaper 60 Ultra.

Bara att det nu finns mobiler med matt skärm ger oss lite större variation i utbudet än vi hade innan, och är du sugen är TCL Nxtpaper 60 Ultra en välbalanserad mellanprismobil som täcker de flesta behov, om än i ett lite otympligt format.

Frågor & svar

Hur många systemuppdateringar är telefonen utlovad? TCL säger att den ska få tre uppdateringar, där den första alltså bör vara Android 16 som är den senaste versionen nu.

Hur är batteritiden? Rätt bra, både i vår skärmtidsmätning och EU:s standardtest, och det går ett par dagar mellan varje laddning under min testperiod.

Hur är högtalarljudet? Riktigt bra, fylligt stereoljud, vilket tillsammans med den stora skärmen utan reflexer gör att två personer kan titta på film på mobilen med viss njutning.

Ett alternativ

Tycker du priset är lite för högt finns det flera billigare modeller i TCL Nxtpaper 60-familjen. Ett matt skärmskydd är också ett alternativ.

Kameraexempel

Huvudkameran tar bilder med bra färgåtergivning och det är först vid 100 procents inzoomning som man kan känna att bilden ser lite överprocessad ut.