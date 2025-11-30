Google tvingas begränsa Gemini-tillgång

Google har tvingats justera vad gratisanvändare kan göra i Gemini‑appen på grund av hög efterfrågan. Företaget har gått från tidigare fasta kvoter till att erbjuda ”Basic access” där dagliga gränser kan ändras ofta, och Nano Banana Pro‑bildgenerering för gratiskonton har rapporterats vara begränsad till 2 bilder per dag. Samtidigt har vissa nya Studio‑funktioner som Infographics och Slide Decks tillfälligt rullats tillbaka i NotebookLM, vilket påverkar gratisanvändare mest.

Google förklarar i sin hjälpsida att användningsgränser kan ändras utan förvarning när aktiviteten ökar, och att sådana begränsningar finns för att säkra en stabil tjänst för alla användare. Hjälptexten visar också att det finns tydliga skillnader mellan nivåerna: användare med Google AI Pro eller Google AI Ultra får betydligt högre dagliga gränser för prompts, bildgenerering och andra funktioner jämfört med konton utan plan. I hjälpdokumentet framgår att vissa funktioner har separata kvoter och att användare kan välja att uppgradera för att få större kapacitet och prioriterad åtkomst.

För användare utan betalplan innebär förändringarna att tillgången till avancerade modeller och funktioner kan bli mer begränsad under perioder med hög belastning. Google påpekar att kapacitetsproblem är orsaken till de tillfälliga inskränkningarna och att gränserna återställs dagligen, men att de kan justeras ofta för att hantera efterfrågan.

Google meddelar att de arbetar för att återställa normal kapacitet så snart det är möjligt, men att förändringar i gränser kan fortsätta att ske medan efterfrågan är hög.