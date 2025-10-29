Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska

På hårdvarusidan är det en av de första mobilerna med chipsetet Snapdragon 8 Elite Gen 5. I mer än ett årtionde har vi tillsammans med Qualcomm visat vad ett flaggskepp kan vara. Tillsammans med 10,667 Mbit/s LPDDR5X Ultra+ RAM i 16GB-varianten tar den vår snabba användarupplevelse längre än någonsin.

Oneplus 15 är en två generationers uppgradering när det kommer till kraft, intelligens och design, och tar bästa möjliga prestanda till vår “Fast & Smooth”-filosofi. (Intervjuarens anmärkning: Oneplus hoppade över 14 när de gick direkt från Oneplus 13 till Oneplus 15. Å andra sidan hoppade de även över och gick från Oneplus 3 till Oneplus 5. Siffran fyra anses vara ett otursnummer i flera östasiatiska länder.)

Vad skulle du säga är de mest utmärkande egenskaperna för Oneplus 15?

När det kommer till designen kan jag avslöja att Oneplus 15 kommer i tre färger: Sand Storm, Infinite Black och Ultra Violet. Infinite Black har ett frostat premiumglas på baksidan vars matta yta står emot fingeravtryck och ger ett elegant intryck. Sand Storm å andra sidan har en baksida som kombinerar en baksida i glasfiberkomposit med en micro-arc-oxiderad metallram. Den här avancerade keramiska ytbeläggningen är 1,3 gånger hårdare än titan och är tåligt utan att kompromissa med utseendet. Ultra Violet har en matt glasbeläggning i två lager som svarar på ljus i färgskiftningar från lila till safirblå.

Vi har också nya AI-funktioner och en förbättrad kameralösning som vi ser fram emot att låta er pröva för första gången!

Oneplus 15 släpps globalt, inklusive Sverige, den 13 november.

På vilka sätt utmärker era AI-funktioner er från konkurrensen? Vad kan ni addera till Googles AI-funktioner i Android? Anser ni att dessa funktioner är viktiga för att nå nya kunder?

Elias Salmi, Oneplus

När det gäller AI har vi inte varit först på marknaden med nya AI-funktioner, men vårt mål är att aldrig vara först utan bäst. Vi försöker fokusera på användarnyttan och det gäller även AI.

Tidigare i år avslöjade vi vår nya AI-strategi som dels gav telefonerna nya AI-funktioner, men också ersatte vår ikoniska skjutknapp för ljud med en AI-driven “plus-knapp”. Plusknappen ger omedelbar tillgång till funktioner som skärmdumpar, ficklampa, kamera och röstinspelning, stör ej och att växla mellan ljud, vibration och ljudlöst läge.

Oxygen OS 16 som inkluderar vår AI Mind är nästa genomtänkta steg i smartphone-intelligens, och den blandar sömlöst AI-egenskaper med vår snabba, mjuka och användarcentrerade upplevelse. Du kan med Google Gemini kommunicera med vår Mind Space för att hämta information du tidigare sparat och agera på den, och vi har Plus Mind som är som en personanpassad andra hjärna som är medveten om sammanhangen. AI-funktionerna i Oneplus 15 är en av de viktigaste skälen till att vi kallar Oneplus 15 för en tvågenerationers uppgradering!

För många av era AI-funktioner saknas idag svenskt språkstöd. Är det något ni trycker på för lokalt?

Som med all ny teknik är det viktigt att hålla hög nivå för att leverera den bästa möjliga användarupplevelsen och bygga kundens förtroende. För närvarande fungerar de flesta av våra AI-verktyg bra på engelska, men stöd för fler språk kommer snart. Vi är i full färd med att testa svenska tillsammans med andra språk, och hoppas att kunna uppdatera snart när vi fått dem att fungera perfekt.

Vad kan du berätta om kamerorna i Oneplus 15?

Oneplus 15 markerar en ny era i kamerateknologi för Oneplus genom att den introducerar vår egenutvecklade kameramotor, Oneplus DetailMax Engine. Den använder avancerade algoritmer och kraftfulla processorer för att fånga bilder som känns häpnadsväckande skarpa och verklighetstrogna. Vårt Ultra Clear 26MP-läge kombinerar data från flera exponeringar med 12 megapixel med en högupplöst 50-megapixelbild för att producera en slutgiltig bild i 26 megapixel med förbättrad skärpa, särskilt i komplexa texturer som päls, lövverk och textil, allt i en praktisk filstorlek som är idealisk för delning.

För att fånga snabbrörliga motiv tar Clear Burst 10 bilder per sekund, mot 6 bilder per sekund på Oneplus 13. Den använder dubbla exponeringar mot rörelsoskärpa, med en samtidig lång och kort exponering så att man fryser rörelsen men bibehåller detaljrikedomen.

För fotografering i dåligt ljus använder vår Clear Night Engine Dual Analog Gain-teknik för att minska tidsspannet mellan exponeringarna som kombineras till en bild. Det ger ljusare, renare och mer naturliga nattbilder med reducerat brus. Gatuscener på kvällen och porträttfoton i nattetid blir ljusare och mer naturliga.

Varför har ni valt att avsluta ert samarbete med Hasselblad samtidigt som ert moderbolag Oppo fortsätter med samarbetet?

Jag kan inte tala för Oppo, men jag kan ge kontext till vår kamerastrategi som lett oss till Detailmax engine. Sedan vårt märke skapades har vår användarcommunity varit hjärtat i allt vi gör. Under det senaste året har vi pratat direkt med användare världen runt, via intervjuer, fokusgrupper och i dagliga konversationer, och den feedback vi fått är anmärkningsvärt konsekvent. Våra användare vill inte ha överdrivet förstärkta eller artificiella foton, de vill ha bilder som ser äkta ut.

Programvara blir en allt större del av kameraupplevelsen som helhet, och därför kände vi att nu var rätta tillfället att bygga vår egen bildmotor, Oneplus Detailmax Engine. Fotografering handlar om att enkelt fånga livets dagliga ögonblick på ett sätt som är ärligt och naturtroget. Den här insikten har tagit oss till en ny era av beräkningsbaserad fotografering. Modern processorkraft och avancerade algoritmer som hjälper att blåsa liv i autentiska bilder.

Oneplus DetailMax Engine är byggd från grunden för att ge bilder med exceptionell skärpa och realism, utan förvrängning eller försköningar. Den är designad för att presentera scener så som dina ögon uppfattar dem, fulla av liv, djup och autenticitet. När du zoomar in kommer du att omedelbart märka skillnaden.

Oppo har börjat sälja mobiltelefoner under eget märke i Sverige. Var ni på Oneplus i Norden involverade i den processen?

Jag kan inte tala för Oppo, men jag kan säga att även om Oneplus och Oppo delar vissa utvecklingsresurser så arbetar märkena helt oberoende av varandra runtom i världen. Det

inkluderar marknadsstrategier och lokal försäljning. Varje märke bedömer oberoende av varandra marknadstrender, demografi, lokalt behov och andra faktorer innan vi går in på en marknad.

Vad gör Oneplus bättre än någon annan på den svenska marknaden enligt dig?

I Sverige värderar användarna tillförlitlighet, en utmärkt teknikupplevelse och minimalistisk design. De uppskattar också flaggskeppsprestanda till ett rimligt pris, och där har vi alltid stuckit ut. Oneplus 15 blir ett utmärkt exempel på detta, med de egenskaper jag beskrivit som jag tror att skandinaverna kommer att älska.

Vad utmärker den svenska mobilmarknaden? Vilka krav ställer det på er som varumärke?

Den svenska marknaden har hög pristransparens, är väldigt tekniskt kunnig och extremt konkurrensutsatt. Konsumenterna förväntar sig programvaruuppdateringar under lång tid, hållbarhet och en design som inte skriker på uppmärksamhet.

Kommer ni att fortsätta att erbjuda mobiler i ett bredare prisband, eller kommer ni att smala in ert fokus, särskilt nu när varumärket Oppo finns i Sverige?

Vi kommer att fortsätta med en balanserad portfölj med våra flaggskepp och den mer överkomliga Nord-serien. Varje produktlinje vänder sig till sin egen publik, men alla produkter kommer att fortsätta att ge Oneplus snabba och mjuka upplevelse.

Ser ni vikbara mobiler som en viktig marknad för Oneplus just nu?

När vi släppte den ursprungliga Oneplus Open var det en revolutionerande produkt som satte ett nytt riktmärke för branschen. Den mottogs otroligt väl 2023, med slutsålda förbokningar, utmärkelsen “Bästa vikbara mobil 2023”, med beröm för sitt skärmformat, sin ultraportabla design och certifieringen från TÜV Rheinland som garanterade att den tålde en miljon vikningar.

Men vikbara mobiler är specialprodukter som lockar en liten grupp människor över Europa och i Sverige. Vi har inte lämnat marknaden för vikbara mobiler, men vi har beslutat att tillfälligt pausa lanseringar av nya vikbara mobiler och fokusera på traditionella smartphones.

Vad gör ni för att öka er närvaro hos operatörer och återförsäljare?

Vi har redan en god närvaro i Sverige tack vare våra nyckelpartners, men vi kommer att få en ännu större närvaro när vi lanserar Oneplus 15.

Vad gör ni för att övertyga användare av Iphone och andra Androidmobiler att byta till Oneplus?

Vår affärsinriktning styrs inte av vad andra varumärken gör, och har aldrig gjort det. Från starten har vi haft ett unikt band med vår community som är en del av vårt DNA. Vi bygger våra mobiler med premiumkvalitet och hög prestanda för att vi vet att våra fans inte skulle nöja sig med mindre.

Vid starten var visionen att skapa mobiler som var ”flaggskepps-dödare”. Idag förser Oneplus marknaden med en bred portfölj med snabba och följsamma mobiler, surfplattor och ljudenheter som ger folk bäst-i-klassen-teknik i varierande prisklasser.

Vad har ni för mål för marknadsandel i Sverige?

Sverige är en nyckelmarknad för Oneplus, och vi har en passionerad grupp fans här som fortsätter att stödja oss. Vårt mål är att växa denna marknad med omsorg genom att erbjuda ett brett utbud av produkter inom mobiler, surfplattor, wearables och ljud med bästa möjliga teknik i varierande prisklasser.