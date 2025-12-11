Spotify testar promptade spellistor

Spotify har börjat testa en funktion kallad Prompted Playlist som låter användare skapa skräddarsydda spellistor genom att med en prompt skriva vad de vill höra. Användaren kan beskriva vilken typ av musik, stämning, tempo eller regler som ska gälla för spellistan. Spotify använder sedan både prompten och hela användarens lyssningshistorik för att skapa ett personligt urval som kan uppdateras dagligen eller veckovis för att hålla spellistan aktuell.

Företaget beskriver funktionen som ett sätt att kombinera kontroll och bekvämlighet: istället för att bara låta algoritmen gissa vad du vill höra kan du nu formulera dina önskemål i klartext och få en spellista som speglar både dina nuvarande preferenser och tidigare smakutveckling.

Funktionen testas initialt som en beta för Premium‑användare i Nya Zeeland, och Spotify uppger att upplevelsen kommer att utvecklas under testperioden. Användare får verktyg för att finjustera resultatet genom att redigera prompten eller välja färdiga idéer och exempel som visas i appen, och varje låt i spellistan kan kompletteras med beskrivningar och kontext som förklarar varför den valts.

Företaget ser Prompted Playlist som ett första steg i en bredare satsning på att ge lyssnare mer direkt kontroll över hur personalisering och rekommendationer fungerar på plattformen.

Utrullningen börjar i liten skala och kan komma att utökas till fler marknader efter betatestet. Användare som vill prova funktionen behöver ha en uppdaterad Spotify‑app och ett Premium‑konto för att få tillgång till beta‑verktyget i sin region.