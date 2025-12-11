Läcka påstås avslöja två olika Nothing Phone 4a

Nothing Phone 3a kan snart få flytta på sig till förmån för Phone 4a-serien.

Nothing förväntas lansera en ny budgetserie med modellerna Nothing Phone 4a och 4a Pro, enligt en läcka som listar flera tekniska detaljer och prisuppgifter.

Enligt uppgifterna kommer båda modellerna att använda en processor från Qualcomm Snapdragon 7(s)-serien och erbjudas åtminstone i en konfiguration med 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring.

Endast 4a Pro sägs få stöd för eSIM, vilket skiljer den från standardmodellen.

Designmässigt fortsätter Nothing enligt läckan att satsa på sin karaktäristiska transparenta design med Glyph LED-lampor. Färgalternativen som nämns är blå, rosa, vit och svart.

Prissättningen för 12/256‑modellen anges i läckan till cirka $475 för 4a och $540 för 4a Pro, vilket kan jämföras med Nothing Phone 3a‑seriens lanseringspriser på $379 respektive $459.

Företaget Nothing har ännu inte bekräftat uppgifterna officiellt, men om uppgifterna stämmer kan serien erbjuda en tydlig uppgradering i minnes- och lagringskonfigurationer jämfört med föregångarna, något som också kan återspeglas i de högra priserna.