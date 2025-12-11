Pixel Watch 4 får nya funktioner

Google rullar ut två större förändringar till Pixel Watch-serien. Den första är nya enhandsgester som låter användaren styra klockan utan att röra skärmen. Genom att göra en “dubbel knipning" eller vrida på handleden går det att bläddra i notiser, snooza alarm, pausa musik och svara eller avsluta samtal. Funktionen beskrivs som användbar i vardagssituationer när man har händerna fulla, till exempel vid promenader, shopping eller när man har vantar på sig.

Den andra nyheten gäller autosvar i meddelandeappar. Google skriver att Pixel Watch 3 och nyare modeller nu får en lokal språkmodell kallad Gemma som genererar svar direkt på klockan. Det betyder att klockan kan föreslå och skicka snabba svar även när den inte är kopplad till en telefon. Enligt Google är den nya modellen ungefär två gånger snabbare och nästan tre gånger mer minneseffektiv än den tidigare lösningen, vilket gör att funktionerna fungerar bättre på enheten utan att belasta minnet i onödan.

Den nya mjukvaran rullas ut stegvis, och tillgången kan variera beroende på modell och region. För den som vill veta mer hänvisar Google till sitt officiella blogginlägg där detaljer om utrullning och stöd för olika modeller finns beskrivet.