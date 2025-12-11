Operation Bluebird vill återuppliva Twitter

Ett företag som kallar sig Operation Bluebird har enligt publikationen The Independent skickat in en ansökan till det amerikanska patentverket för att få varumärket Twitter och ordet tweet bedömda som övergivna, och vill i så fall starta en ny social medietjänst under det gamla namnet.

Företaget motiverar satsningen med att det ursprungliga varumärket övergetts efter att tjänsten bytte namn till X, och grundarna ser en möjlighet att bygga en ny plattform kring det välkända namnet.

På webbplatsen twitter.new går det att reservera användarnamn för en framtida tjänst, och sidan innehåller ett formulär där intresserade kan begära ett specifikt handle genom att ange namn, e‑post och land. Webbplatsen beskriver projektet som en återstart av den tidigare plattformen och uppmanar användare att “Make the first move” genom att begära sina önskade kontonamn, samtidigt som den tydligt anger att Operation Bluebird inte är knutet till X Corp eller Twitter, Inc.