Fixar och förnyar
Uppdatering till Iphone – IOS 26.2 ute nu, ger direktöversättning i Airpods
Apple har släppt den nya uppdateringen av sina operativsystem till bland annat Iphone, Apple Watch, Ipad och Apple TV.
Uppdateringen 26.2 är nu tillgänglig att ladda ner i alal enheter som stödjer det. För Iphone ger IOS 26.2 en rad nyheter och buggfixar i Apples egna appar och uppdateringen aktiverar även direktöversättning i Airpods Pro 2 och 3 samt Airpods 4 med brusreducering.
Uppdateringen finns som vanligt redo att laddas ner gratis under Inställningar, Allmänt, Programuppdatering.
Direktöversättningen i Airpods fungerar när du möter en person i verkliga livet, men ännu inte på svenska. Allra bäst fungerar detta alltså när även den du pratar med har Airpods med samma funktion och ni talar ett av de språk som stöds.
Bland de språk som stöds finns engelska, japanska, spanska, franska, tyska, italienska, kinesiska, koreanska och portugisiska.
Ett snabt första intryck och test av direktöversättningen i Airpods Pro 3 från franska till engelska antyder fördröjningar och osammanhängande fraser eller fel ord, så att det blir svårt att förstå den riktiga betydelsen.