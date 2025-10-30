Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas

Vi ställde frågan först till Scofield Lu som är ansvarig för kamerafunktionerna vad Hasselblad bidrar med i Oppos produkter och vad Oppo själva gör på bildområdet på egen hand.

Oppo har ju nyligen introducerat sina första telefoner på den svenska marknaden med Power som återförsäljare och flera produkter är nu på väg, i alla priskalasser, från billigare till verkliga flaggskepp.

Under lanseringseventet deltog Mobil i en serie olika utfrågningar, både om den nya produkten specifikt och om Oppo som bolag och vad de vill och ska åstadkomma i Sverige och Europa.

Han lyfter då särskilt fram exempel där Hasselblad är medverkande eller ger sitt godkännande. Han berättar att samarbetet mellan Oppo och Hasselblad är tvådimensionellt.

– Hasselblad har certifierat vår telekonverter, som monteras på baksidan av Find X9 Pro och ger telefonen 10 gångers optisk zoom. De kontrollerar även kvaliteten och har certifierat linsen till 200 megapixel-kameran i samma telefon.

Vi får även veta att Hasselblad och Oppo haft många och långa diskussioner om hur man på bästa sätt kan efterlikna känslan i klassiska Hasselblad-bilder i digital form med bokeh-effekt och hur de efterliknar bilder från en systemkamera på ett sätt som kraftigt skiljer sig från vad du får när du tar bilder i auto-läget. Han kallar det för “en helt annan pipeline”.

Jensen Jie som är smartphonechef får en annan fråga om bakgrunden till att Oppo erbjuder program för att Oppos telefoner ska fungera tillsammans med både Mac-datorer och Iphone när det gäller till exempel smidig filöverföring och möjligheten att köra telefonens appar på datorns skärm.

– Grunden till det är att vi vill riva barriärer och låta människor använda enheter oavsett vilket ekosystem de tillhör. För att lyckas med det här använder vi öppna api:er som är tillgängliga för alla, så det är Oppo som står bakom funktionerna helt och inget Apple medverkat aktivt till.

I en separat utfrågning träffar vi Oppos europachef Elvis Zhou och vd för Oppo Spanien som heter Kevin Cho om den mer övergripande strategin för expansionen i Europa och specifikt Norden. Här får vi veta att unga användare är viktiga för Oppo och att unga mobilanvändare ofta är särskilt intresserade av att telefonen har bra kamera.

I södra Europa har Oppo funnits betydligt längre än i Sverige. I Spanien har till exempel Oppo varit aktiva sedan 2018 och flera av framgångarna här ser Oppo det som viktigt att sprida även i andra länder där de etablerar sig, som Sverige.

– Redan från start här i Spanien var våra relationer med operatörerna mycket viktiga och en annan framgångsfaktor ser jag är att verkligen bygga ett lokalt team av medarbetare som känner kulturen och kan kommunicera, säger vd för Oppo Spanien Kevin Cho.

De båda berättar vidare att i Spanien så har konsumenterna ett öppet sinne och att Spanien men även Europa som helhet är en stor möjlighet för Oppo. En möjlighet att växa.

– Smartphonemarknaden har blivit förutsägbar och tråkig. Vi vill överraska och samutveckla våra produkter tillsammans med konsumenterna för att ge något nytt och något som efterfrågas. I det sammanhanget kan även AI fungera för att bidra med ökade möjligheter, avslutar Oppos europachef Elvis Zhou.