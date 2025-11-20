Test: TCL Nxtpaper 11 Plus – både surfplatta och läsplatta

Betyg Uppkoppling och anslutningar 7/10 Media och skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 70% Inga reflexer i skärmen Lite långsam

TCL är nog ett namn vi förknippar mer med TV-apparater än surfplattor i Sverige, men elektronikjätten, som funnits sedan 80-talet, har även gjort mobiler och surfplattor i många år. När man nu gör ett nytt försök att etablera sig som mobil-och surfplattetillverkare på den svenska marknaden (det tredje om jag räknat rätt) har man hittat en nisch: De som föredrar läsplattor framför surfplattor.

Läsplattor har ju oftast en annan typ av skärm, som inte är upplyst utan visar bild på vad som påminner om papper, så kallat e-papper. Nackdelen med den skärmtekniken är att den uppdateras väldigt långsamt, och är därför inte lämplig för surfplattor.

TCL har med sina Nxtpaper-enheter, surfplattor och mobiler, försökt efterlikna e-papperstekniken med vanliga LCD-displayer. På TCL Nxtpaper 11 Plus märks det direkt på att skärmen är matt istället för blank som på de flesta andra surfplattor.

Matt skärm en aha-upplevelse

“Varför gör inte fler så här?” tänker jag direkt när jag slår på plattan. Det finns ju surfplattor med antireflexbehandlad skärm för att minska just reflektioner, men det är ingenting mot detta. Det är oerhört behagligt med en surfplatteskärm som inte hela tiden speglar omgivande ljusskällor.

Det ska med en gång sägas att TCL inte är ensamma med matta skärmar. Det finns matta skärmskydd att köpa till mobiler och plattor och Lenovo har surfplattor där man kan välja att få dem med matt skärm. Det finns också nackdelar, för en matt skärm äter lite ljusstyrka och kan ibland upplevas som lite grynig, och TCL säger ingenting om skärmens tålighet. Men att det finns för- och nackdelar gör det ju till en smaksak vilket man föredrar, och därför kan man undra varför det är först nu vi erbjuds alternativet.

En annan potentiell fördel med matta skärmar, särskilt när det gäller surfplattor, är att de ger bättre motstånd när du använder pekpenna och du får en skrivkänsla som påminner mycket mer om papper. Det här har jag tyvärr inte fått chansen att testa i praktiken på Nxtpaper 11 Plus, för det följer inte med en pekpenna med mitt exemplar. Jag har provat lite på låtsas med en penna jag lånat från en annan surfplatta, och jag skulle säga att skärmen fortfarande känns betydligt halkigare än papper. För detta ändamål hade skärmytan gott kunnat vara ytterligare lite grövre.

Det finns även andra anpassningar som ska öka likheten med e-papper. Utöver de vanliga knapparna för volym och av/på finns det en extra knapp som växlar plattan till e-pappersläge. Det innebär i praktiken ett annat färgläge på skärmen. Antingen ett rent monokromt läge eller ett färgläge där färgerna är mer dämpade och liknar färgerna på en e-pappersskärm.

Jag är inte tillräckligt mycket e-pappersfan för att avgöra om detta tillfredsställer behovet, jag misstänker att det man verkligen är ute efter är en skärm som är mer vilsam för att den inte är upplyst, och det kommer du ju aldrig undan med en LCD-display. E-papperslägena på skärmen är alltså ingenting jag använder mer än när jag testar dem.

Inte snabb, inte jobbigt långsam

Ser vi förbi anpassningarna påminner TCL Nxtpaper 11 Plus om flera andra surfplattor jag testat det senaste halvåret. En prislapp på 3000 kronor eller strax däröver, en skärm som inte är fantastisk men fullt tillräcklig och med relativt hög upplösning, och chipsetet Mediatek Helio G100. Det chipsetet finns även i Oneplus Pad Lite och Xiaomi Redmi Pad 2 med liknande egenskaper och pris.

Chipsetet ger en prestanda till plattan som inte kan beskrivas som snabb, men inte är så långsam att det hindrar några användningsområden, eller ens orsakar direkt störande fördröjningar. Skärmen har 120 Hz uppdatering, men släpar ändå efter en del på grund av att de flytande kristallerna inte hänger med.

Skärmen tycker jag är tillräckligt ljusstark, i synnerhet som jag inte störs av reflektioner i den. Plattan har fyra högtalare för filmtittande. De ger ett högt men lite vasst ljud, inte det bästa jag hört ens i den här prisklassen.

TCL:s användargränssnitt på Android är välbekant för alla som kört en Androidplatta tidigare. Mängden förinstallerade tredjepartsappar är hanterlig, och TCL:s anpassningar märks i form av till exempel widgetar för nyheter och en AI-assistent som kan hjälpa dig med tonen i text.

Det är med andra ord en rätt typisk surfplatta för strax över 3000 kronor, vilket ska tolkas positivt, nivån i den här prisklassen är 2025 helt okej. Men den matta skärmen är inte typisk, och den kan mycket väl vara precis vad du har önskat dig av en surfplatta.

Frågor och svar

Har plattan e-pappersskärm? Nej, det är en vanlig LCD-skärm, som har färgprofil och yta som ska påminna dig om e-papper. Det är alltså fortfarande en skärm som behöver bakbelysning för att kunna visa bilder.

Hur många systemuppdateringar är utlovade? Bara en större uppdatering, och eftersom plattan kommer med Android 15 lär Android 16 bli den första och sista systemuppdateringen.

Vilka tillbehör finns att köpa till? Skyddande fodral och pekpenna går att hitta om du letar runt lite på nätet.

Ett alternativ

Om lång uppdateringstid är viktigare än matt skärm har Oneplus Pad Lite liknande egenskaper, men är utlovad fyra systemuppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar.