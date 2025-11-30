Google Pixel får bättre Wi-Fi-hotspots

Google har börjat testa en ny inställning för wifi‑hotspots i betaversionen av Android 16 som gör det möjligt att använda 2,4 och 6 GHz samtidigt. Funktionen är avsedd att ge snabbare överföringshastigheter via 6 GHz samtidigt som äldre enheter fortfarande kan ansluta via 2,4 GHz, vilket minskar problemet att välja mellan hastighet och kompatibilitet.

Tidigare kunde Pixel‑telefoner erbjuda antingen en dual‑band‑hotspot på 2,4 och 5 GHz eller en separat inställning för enbart 6 GHz, vilket innebar att användare som valde 6 GHz ofta uteslöt äldre enheter och fick kortare räckvidd. Den nya 2,4 + 6 GHz‑läget ska kunna ge högre hastighet utan att stänga ute äldre klienter, och beskrivs som ett sätt att få det bästa av båda världar.

Funktionen finns i nuläget i en testversion och det är inte klart när den släpps till alla användare, och det är inte känt om avsikten är att lansera funktionen enbart för kompatibla Pixel-versioner, eller om det kommer även till modeller från andra tillverkare.