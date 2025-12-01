Nytt socialt nätverk lanseras i Sverige: Utmanar Facebook – utan algoritmer

I Norge har Hudd lockat 165 000 användare och nu öppnar man för användare även i Sverige. Alla nya konton verifieras i Sverige med Mobilt BankID och det här ska garantera att tjänsten stänger ute bluffkonton. När Hudd nu lanseras är det med en ordentlig dos kritik mot Facebook, en tjänst som Hudd vill vara en kontrast till.

När jag startar Hudd för första gången får jag logga in med Mobilt Bank-ID och det första appen frågar är om jag vill visa mig på kartan för andra användare. Det här väljer man alltså själv, och du kan ställa in vilka som ska kuna se dig och dina uppgifter.

Hudd finns som app till både IOS och Android men går inte att nå i webbläsare på datorn, du är alltså helt hänvisad till appen. Hudd uppger själva att de inte säljer personlig information utan ska tjäna pengar på tjänsten genom att erbjuda lokala företag att öka engagemanget kring deras varumärken och få fler följare.

Hudd ska alltså vara ett socialt medie som är just socialt och inte ska erbjuda viral underhållning. För dig som användare är Hudd gratis. Hudd finns i Norge, Danmark och Sverige och planerar att släppa tjänsten i Finland under 2026 för att sedan expandera till fler europeiska länder.