-
Flip-mobil med vikbar skärm
Test: Motorola Razr 60 – Den enda prisvärda vikbara mobilen
Vill du ha en vikbar mobil är Razr 60 ett prisvärt alternativ med relativt blygsamma kompromisser.
Betyg
- Telefoni & Data
- 7/10
- Media & Skärm
- 7/10
- System & program
- 7/10
- Användarupplevelse
- 7/10
- Material & kvalitet
- 8/10
- Totalbetyg
- 72%
Kompakt som hopvikt
Skärmarna
Måste oftast vikas upp för att man ska kunna göra nånting
Vikbara flip-telefoner är ungefär normalstora utfällda, och hopfällda hälften så stora men dubbelt så tjocka. Fördelen är kanske inte självklar. Visserligen skyddar du den stora skärmen när du fäller ihop mobilen, men den är å andra sidan mer ömtålig till att börja med. Och du har ju fortfarande en mindre yttre skärm som kan repas om du lägger mobilen i samma väska som nycklarna. Argumenten för vikbara flip-telefoner är snarare känslomässiga än praktiska, och känner du att du vill ha en vikbar är Motorola Razr 60 ett intressant alternativ.
Andra vikbara flip-telefoner kan sägas vara toppmodeller med lite högre pris än vanliga toppmodeller. Razr 60 är snarare en mellanprismodell där du betalar strax under toppmodellpris för att få den vikbara skärmen. Priset är 9000 kronor, men just nu säljs den för 7500 kronor. Vill du ha en mer premium-modell från Motorola finns Razr 60 Ultra.
Det finns inte direkt något i formgivningen på Razr 60 som signalerar lägre prislapp. Telefonen har en stor yttre skärm som går runt kameralinserna, och Motorolas samarbete med Pantone märks i färgval som drar uppmärksamheten till sig. Vårt testexemplar är i mintgrönt, men den finns även i ljusgrått och i ett specialutförande med kristaller från Swarovski. Den del av utsidan som inte har skärm har en gummiliknande yta med mönstrad struktur som ger utmärkt grepp, även det ett Motorola-signum.
Formerna är runda och inte kantiga som på Samsungs senare Galaxy Z Flip-telefoner, och telefonen har inte heller samma tunna profil som Galaxy Z Flip 7 utan blir rätt knubbig ihopfälld.
Små uppdateringar
Jämfört med förra årets Razr 50 rör det sig om en ytterst blygsam uppgradering. Den har fått ett lite snabbare chipset som driver telefonen och lite större batteri, men form, skärmar och kameror är desamma som i förra årsmodellen.
När det gäller processorerna som driver Razr 60 håller de jämn takt med Samsungs Galaxy A-serie. Det vill säga, Razr 50 var ungefär lika snabb som Galaxy A35 och Razr 60 är ungefär lika snabb som Galaxy A36. I kombination med att Motorola är bra på att trimma sitt system så att det känns snabbt så tänker jag i princip aldrig på att Razr 60 inte har toppmodellprestanda. När det kommer till batteritiden får Razr 60 sägas klara sig längre än snittet, i varje fall lider den inte av sämre batteritid på grund av det vikbara formatet.
Razr 60 har som sagt två skärmar. En stor vikbar skärm som är mer avlång än på en vanlig mobil, och en mindre nästan fyrkantig skärm på utsidan. Den yttre skärmen har always on-funktion, och kan alltså visa klockan, datum och batterinivå även när skärmen i övrigt är släckt.
Den inre vikbara skärmen har ett veck på mitten som visserligen är diskret men aldrig försvinner helt. Skärmskyddet över skärmen ger också mer reflexer än en vanlig skärm. Annars är skärmen rejält ljusstark och fungerar även i direkt solljus.
Du kan använda mobilen i hopfällt läge och köra appar på den yttre skärmen, men i praktiken är nyttan begränsad. Till skillnad från Samsung lägger Motorola inte ut några hinder för att köra valfri app på yttre skärmen. Du kan lägga till appgenvägar till valfri app så att du kan starta dem på den yttre skärmen, och du kan även i inställningarna välja vilka appar som ska fortsätta att köras på den yttre skärmen när du fäller ihop mobilen.
Problemet är att så få appar är anpassade till det fyrkantiga formatet. Ofta fylls hela skärmen upp av de nödvändiga knappar som appen behöver och det finns inget utrymme kvar för att visa innehåll. Bland de användarscenarier som trots allt funkar för mig finns att kryssa av inköpslistor i Google Keep och att ta selfies med huvudkameran och med den yttre kameran som sökare. Ska du ta något annat än selfies, eller över huvud taget använda telefonen till något som inte funkar med yttre skärmen, måste du fälla upp den, och det skapar lite friktion i användandet som, om man vill se det positivt, kan hjälpa mot mobilberoende.
Okej kameror
Kamerauppsättningen håller inte topplkass, och du hittar för den delen bättre kameror i de flesta mellanprismobiler. Huvudkameran har en sensor på 1/1,95 tum vilket är rätt litet med dagens mått mätt, och den kompletteras av en vidvinkelkamera med mindre sensor och utan autofokus. Jag tycker ändå att Motorola gör ett hyggligt jobb med de begränsade resurserna. Färgerna är klara utan att kännas överdrivna och skärpan är hygglig. Kamerorna klarar sig acceptabelt i sämre ljus, men någon zoom är det inte tal om, inte ens genom att utnyttja sensorns höga upplösning. Bilder tagna i två gångers förstoring blir inte skarpare än om du förstorade upp dem i efterhand.
Motorola ändrar väldigt lite i användargränssnittet för Android, men lägger till lite smarta funktioner och genvägar här och där, som möjligheten att styra vilka appar som visas på den yttre skärmen som vi nämnt. Du kan också starta kameran genom att vippa på mobilen två gånger. Motorola lovar tre större systemuppdateringar och fyra år av säkerhetsuppdateringar till mobilen, men då blir en av systemuppdateringarna till Android 16, som ännu inte har kommit till telefonen.
Motorola Razr 60 är som helhet en prisvärd vikbar mobil, den enda prisvärda vikbara. Galaxy Z Flip 7 har ett trevligare format som gör att Razr 60 känns generationen efter, men så kostar den också med nuvarande nedsatta pris bara drygt hälften så mycket.
Frågor & Svar
Vad skiljer Razr 60 från Razr 60 Ultra? Razr 60 Ultra har kameror med större sensorer, snabbare processorer och ljusstarkare skärm med högre upplösning framför allt.
Följer det med ett skyddande skal? Ja det gör det, men det är i ogenomskinlig plast som är lite halare än den gummerade baksidan.
Var finns Razr 60 att köpa? Den säljs dels på Lenovos hemsida, dels via operatören Tre.
Ett alternativ
Samsungs Galaxy Z Flip 7 FE är lite dyrare men är också snabbare och har lite bättre kameror. Vill du ha en mobil med tunnare profil är det i stället Galaxy Z Flip 7 du ska titta på.
Kameraexempel
Färgerna i kamerorna är klara utan att kännas överdrivna.
Fakta
Allmänt
Modell Razr 60
Tillverkare Motorola
Lanseringsdatum 2025-04-24
Mått 171,30 x 73,99 x 7,25 mm
Mått hopvikt 88,08 x 73,99 x 15,85
Vikt 188 g, 90 %
Material baksida Plast
Pris 8990 kr
System Android
Systemversion 15
Utlovade systemuppdateringar 3 systemuppdateringar, fyra års säkerhetsuppdateringar
Chipset Mediatek Dimensity 7400X
Tillverkningprocess 4 nm, 87 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Nej
Stöd för esim Ja
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,9 tum, 104 %
Upplösning 2640 x 1080 pixel
Skärmformat 22:9
Pixeldensitet 413 ppi, 96 %
Typ AMOLED
Typ av skärmglas Böjbart glas
Max ljusstyrka i del av skärmen 3000 nits, 103 %
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 103 %
Andra skärm
Mått 3,6 tum, 87 %
Upplösning 1066 x 1056 pixel
Typ OLED
Pixeldensitet 413 ppi, 107 %
Bilduppdateringsfrekvens 90 Hz, 80 %
Maxi ljusstyrka i del av skärmen 1700 nits, 74 %
Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus
Minne
RAM-minne 8 GB, 80 %
Lagringsminne 256 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 13 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 32 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 6E
Batteri
Kapacitet 4500 mAh, 84 %
Uppmätt videotid 11 tim, 39 min
Batteritid: EU-mätning 45 tim, 08 min
EU Energiklass A
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 30 W, 57 %
Trådlös laddning Ja
Maximal effekt trådlös laddning 15 W, 50 %
Batteriets livslängd, laddcykler 1000, 86 %
Hållbarhet
IP-klass IP48
Tålighet EU-klassning C
Reparerbarhet EU-klassning B
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I Av/på-knappen
Benchmark-tester
Antutu 11 909008, 53 %
Geekbench 6: Single-core 1073, 59 %
Geekbench 6: Multi-core 3017, 56 %
Geekbench 6: GPU 3181, 29 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 22 FPS, 39 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 72 FPS, 86 %
3DMark Wild Life Stress Best 3697, 36 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 3665, 55 %
Google Octane 35117, 65 %
Jetstream 2 114,372, 70 %
