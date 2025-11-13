Prisvärd ersättare till min nuvarande mobiltelefon

Fråga: Hej, ska byta ut min gamla mobiltelefon, Asus Zenfone 3, som har varit en trotjänare under många år. Den börjar att bli lite gammal och trött.

Hoppas att Ni kan hjälpa mig med en fråga. Har tittat på lite nya mobiltelefoner, men det känns som en djungel.

Har fastnat för tre modeller som jag tycker är rimliga i pris. Motorola G84 ( 1.990 kr ), Samsung A56 ( 3.600 kr ), Xiaomi Redmi Note 14 Pro ( 2.990 kr ).

Läste att Ni tyckte att Xiaomi var rätt så bra, men inte den nyaste Androidversionen, samt att det bara är uppdateringar i tre år. Samsung har fram till år 2031 gällande uppdateringar, om jag minns rätt, samt version 15 av Android.

Har Ni något tips om vilken telefon man ska välja eller någon modell som Ni tycker är prisvärd ?

Erik Mörner svarar: Hej, ja det förstår jag. Köpte du din Zenfone 3 när den kom ut har den ju 8 år på nacken om jag räknar rätt.

Vilken du ska välja beror ju på om du till exempel värderar bra kamera, gränssnittet, utlovade uppdateringar eller prestanda högst. Eller priset, för de du tittat på här skiljer sig ju en del i pris också.

Galaxy A56 utmärker sig ju med sex års uppdateringar och det kommer ingen av de andra i närheten av, det talar ju onekligen för Samsungen. Den har många fördelar i övrigt också, allt från kameror till gränssnitt och skärm.

