Test: Samsung Galaxy A56 – Kompetent och lite billigare mobil

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 78% Skärmen Batteritiden Ingen minneskortplats

Samsungs Galaxy A-serie är på många sätt viktigare än toppmodellerna i S25-serien. Globalt säljer de bättre och det är inte så konstigt då prislappen ligger på 2500 - 6500 kronor i stället för över 10 000 kronor, samtidigt som du egentligen inte behöver ge upp så värst mycket jämfört med Galaxy S25.

Samsung Galaxy A56 är den dyraste av årets modeller i A-serien, men kostar fortfarande bara drygt hälften eller mindre av vad Galaxy S25 kostar, och lägg där till att Samsung brukar vara generösa med att sätta ned priset på sina A-modeller till höstens reasäsong. Den säljs i två varianter, antingen med 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring till ett rekommenderat pris av 5790 kronor, eller med 8/256 GB för 6290 kronor. För den som uppgraderar från en tidigare modell i A-serien är det värt att påpeka att Samsung i år plockat bort minneskortplatsen, så den angivna lagringen kan inte utökas. Fotar och filmar du mycket kan 128 GB vara för lite.

Vi testar Galaxy A56 parallellt med Galaxy A36 som är någon tusenlapp billigare. Du kan läsa vårt test av Samsung Galaxy A36 här. De två telefonerna är mycket lika varandra och för den extra slanten får du en ram i aluminium i stället för plast, en snabbare telefon och bättre kamera, medan skärm och batteritid är ungefär samma. Jämför man istället med förra årets Galaxy A55 som fortfarande säljs och förmodligen kommer att reas ut ett tag framöver så är Galaxy A56 snabbare, har bättre skärm och är lite smidigare i formatet. Den är också utlovad 6 års systemuppdateringar, mot 4 år för Galaxy A55 där ett år går åt till att ta den till den systemversion som Galaxy A56 säljs med. Ju längre en telefon får nya systemversioner, desto längre kan du också använda den innan den riskerar att tappa stödet för appar som Mobilt Bank ID och Swish.

Stor

Det du inte får i den här prisklassen är en liten mobil. Med en skärm på 6,7 tum är det inte en mobil du kan använda med en hand. Sidorna är kantiga och lite vassa med sin slipade aluminium och baksidan är i glas, så ett skal till är att föredra både för hållbarhet och bättre grepp.

Skärmen är utmärkt som man kan vänta sig av Samsung. Oled-displayen ger klara färger och svart svärta, 120 Hz uppdatering gör att skärmen är klar även när du sveper runt, och dessutom har Samsung ökat på den maximala ljusstyrkan så att skärmen håller sig läsbar även i direkt solljus.

Telefonen drivs av egenutvecklade kretsar från Samsung (Exynos 1580 för den som är intresserad) och gör att telefonen visserligen inte är snabb som en toppmodell, men tillräckligt snabb för att man sällan eller aldrig känner att telefonen upplevs långsam i responsen.

Däremot märker man av mellanprisprestandan i systemet. Telefonen kör Android 15 med användargränssnittet One UI 7, samma som i den nya S25-serien. Men många av nyheterna kopplade till artificiell intelligens som finns i S25-serien saknas här. Now Brief som ska ge dig en sammanfattning av viktig information baserat på ditt användarmönster saknas till exempel. Den digitala assistenten Gemini finns i telefonen och du kan kan ge röstkommandon till Googles appar, men inte Samsungs appar som du kan i S25, så du kan till exempel be mobilen skicka ett SMS och diktera det (eftersom Samsung gått över till Googles SMS-app), men inte skapa en anteckning i Samsung Notes. AI används även för bildredigering och även den är begränsad jämfört med Galaxy S25. Här finns en funktion för att ta bort reflexer i glas som funkar förvånansvärt dåligt och du kan ta bort oönskade föremål ur bilder men till skillnad från i Galaxy S25 känner den inte samtidigt igen föremålets skugga och tar bort den samtidigt. Du kan inte heller rita en skiss och få den gestaltad av AI.

Rent system med många appar

Annars är One UI 7 ett trevligt och tydligt gränssnitt till Android som anstränger sig för att lägga de knappar du behöver trycka på i skärmens nedre del där du lättare kan nå dem. Samsung har hakat på trenden med att dela upp aviseringar och snabbgenvägar så att du får det ena om du sveper ner från skärmens övre högra hörn och det andra från resten av skärmen. Tycker du att det var bättre som det var innan kan du dock ändra tillbaka till att du får bägge genom att svepa ner.

När jag först sätter igång telefonen får jag ett erbjudande om att installera en massa appar, mestadels spel, som jag inte vill ha. Det är dessutom upplagt så att vissa av dem är förvalda utan att det syns. Det är lätt att installera av dem om man skulle bli lurad att installera spelen, men den här sortens oönskad appreklam har vi tidigare varit förskonade från i Samsungs mobiler. Samsung är dessutom pigga på att installera appar även i övrigt, från Samsung, Google och även Microsoft får du förinstallerade appar.

På baksidan av telefonen sitter tre kameror. En huvudkamera på 50 megapixel, en vidvinkelkamera om 8 megapixel och en 5 megapixels makrokamera. Så fort man ser makrokamera i en telefons specifikationer vet man att man snålat på kamerauppsättningen. I teorin låter dig makrokameran ta bättre närbilder men den låga upplösningen gör snarare att den finns där mest för att man ska kunna säga att mobilen har tre kameror. Även vidvinkelkameran har rätt låg upplösning vilket indikerar att inte heller den är den bästa. Men huvudkameran har av specifikationerna att döma samma sensor som de betydligt dyrare Galaxy S25 och S25 Plus (men inte S25 Ultra som har mer avancerade kameror). Jag jämför kamerorna och bildresultatet blir inte riktigt lika bra i A36 som i S25. Skärpan är lite sämre och färgerna lite tråkigare, faktum är att den billigare Galaxy A36 har färger som känns mer levande. Skärpan kan bero på att de långsammare processorerna i Galaxy A36 inte klarar av att göra lika avancerad bildbehandling som Galaxy S25, men färgåtergivningen kan mycket väl bli någonting som åtgärdas i kommande uppdateringar av programvaran. Bortsett från detta är det i alla fall en helt okej kamera med bra ljuskänslighet som gör att den klarar även mörkare miljöer, men det märks att Samsung har vilat på årorna när det gäller kamerautvecklingen. I dag har särskilt Xiaomi bättre kameror i sina mobiler i denna prisklass. Men ska det vara en Samsung finns det trots allt gott om skäl till att välja Galaxy A56. En rimlig prislapp, utmärkt skärm, trevlig systemversion och längre tids systemuppdateringar än någon annan telefon i prisklassen till exempel.

Frågor och svar

Hur är batteritiden? Riktigt bra. I våra batteritester får Samsung fördel av att de dimmar skärmen rejält när batteriet är nere på 5 procent, men även om man skulle dra av de kanske 20 minuter extra som det ger är batteritiden på maximal ljusstyrka nästan 14 timmar.

Har telefonen zoomkamera? Nej, men den höga upplösningen på huvudkameran används till att ta bilder med två gånger optisk zoom som blir skarpare än om du zoomar digitalt.

Märker man skillnaden i prestanda mellan Galaxy A36 och A56? Ja det gör man, A36 kan ibland kännas lite långsam på ett sätt som jag inte upplever med A56. Skillnaden är större än den var mellan Galaxy A35 och A55 för ett år sedan.

Ett alternativ

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus har bättre kamera till samma pris, men rörigare system och är inte utlovad lika många systemuppdateringar.

Kameraexempel

Jag tycker konsekvent att färgerna i bilderna blir lite bleka och tråkiga, men ljuskänsligheten är god.