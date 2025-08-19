-
Prisvärd på rätt plats
Test: Oneplus Nord 5 – Tillräcklig och bra
Nord 5 är en telefon som pressar priset men lyckas leverera på de allra flesta punkter.
Skärmen
Huvud- och selfiekameran
Prestanda
Sex år uppdateringslöften
Svårt sticka ut i mängden
Ingen svenska i AI-funktionerna
Precis i det prisläge som Oneplus lagt Nord 5 kan en tusenlapp göra stor skillnad. Det handlar om vad du får för pengarna. För att en telefon ska vara riktigt användbar för att inte säga en fröjd att använda måste vissa grundförutsättningar vara uppfyllda. Det kan vara svårt att uppnå, särskilt om budgeten är för pressad.
Oneplus Nord-serie har för det mesta lagt sig på rätt sida gränsen, prioriterat det viktigaste och levererat en upplevelse som de flesta kan nöja sig med. Vi behöver kanske inte alltid extrem zoom, den absolut snabbaste processorn eller lyxiga materialval. När jag börjar testa Oneplus Nord 5 har jag just slutfört testet av två tusen kronor billigare Honor 200 Smart. Det är framförallt kontrasten här emellan som påminner om hur stor skillnad förbättringar gör i det här prisspannet.
Sparat på rätt ställen
I allt väsentligt känns Oneplus Nord 5 som en toppmodell. Du har en stor oled-skärm som uppdateras snabbt och gör dina foton och filmer rättvisa när de visas. Du har ett gränssnitt som flyter på bra, always on display så du ser aviseringar och information även när skärmen är i viloläge, du har snabb prestanda och sex års utlovade uppdateringar. helt enkelt det mesta du kan behöva. Skillnaden mot en mångdubbelt dyrare flaggskeppsmobil är inte påtaglig.
Specifikt kamerorna håller hög klass, framförallt då huvudkameran med Sony-sensor och selfiekameran, medan vidvinkeln på baksidan håller tydligt sämre färgåtergivning och detaljrikedom med sina snåla 8 megapixel. Telefonen saknar alltså en separat telelins så det är huvudkameran som gäller för det ändamålet. Den tar bilder som blir 12 megapixel och även om zoomreglaget i kameraappen går upp till 20x är det bara bilder upp till cirka 4-5 gångers förstoring som är användbara. Med mer förstoring blir detaljrikedomen klart lidande.
När jag tagit bilder kan jag redigera dessa direkt i bildgalleriet, bland annat med hjälp av olika ai-drivna verktyg. Här finns möjlighet att ta bort oskärpa, reducera blänk och radera oönskade detaljer i en bild. Oneplus har även en del andra AI-funktioner som översättning mellan olika språk i text, direktkonversation eller från bild. Just översättningen sker i en speciell app och är egentligen inget som särskiljer Oneplus. Särskilt eftersom svenska som språk inte stöds.
Extraknapp
Något som varit mer unikt för Oneplus är det skjutreglage för tyst läge många telefoner haft. Det har Oneplus i den här telefonen ersatt med en vanlig tryckknapp kallad Plus-knapp. Här har Oneplus tydligt lånat idéer från Iphone och plusknappen kan användas till exempel som kameraknapp, för att tända ficklampan, aktivera tyst läge eller för att starta AI-funktionen Mind Space. Det är en funktion lite besläktad med Googles Circle to Search. Den tar en skärmdump och teckentolkar informationen i den, samt sparar på ett lättåtkomligt ställe. Särskilt mycket faktisk nytta av den har jag dock inte, för jag märker att jag till exempel när jag vill spara en artikel, ett recept eller ett test av en produkt ju bara får med informationen som ryms i en skärmbild och inte resten av artikeln, vilket förtar mycket av nyttan.
Utöver den något Iphoneinspirerade knappen på sidan för anpassade åtgärder finns även ett dynamiskt utrymme i skärmen runt selfiekamerans hål som används för korta meddelanden, som till exempel när jag ansluter laddaren eller när AI-funktionen Mind Space jobbar.
Sett till brister så kan man klaga på att telefonen saknar trådlös laddning, inte har IP68 utan “bara” IP65 så den skyddas mot stänk men inte att doppas i vatten. Ramen i telefonen är också i plast istället för metall, men inget av det här känns som någon långtgående eller allvarlig brist. Oneplus har helt enkelt lyckats göra en ovanligt prisvärd telefon som kan det mesta.
Frågor och svar
Hur känns den i handen?
Mest påtagligt är storleken, Nord 5 är lite större än föregångaren så inte alltid helt lätt att greppa bekvämt. Trots att ramen är i plast och inte metall är telefonen på grund av storleken också lite tung.
Kan jag anpassa sidoknappen?
Ja men bara välja mellande åtta förvalda lägena. Eller att ha ingen funktion alls. Ta skärmbild, översätt, ljudinspelning, ficklampa, kamera, stör ej,tyst läge eller AI-läget Mind Space.
Laddning och batteritid?
Det jag märker mest är att telefonen ofta envisas med att stanna laddningen vid 80 procent, men det går att stänga av. I övrigt ger telefonen klart godkänd batteritid och laddar snabbt med rätt laddare.
Ett alternativ
Motorola Edge 60 Pro och Nothing Phone 3a med lite mer attityd är båda lämpliga alternativ i prisklassen.
Kameraexempel
Kamerorna ger bra bilder med fin färgåtergivning, märkbart sämre dock i vidvinkeln och telekamera saknas vilket gör att du knappast kommer närmare än 3-4 gångers förstoring utan tydlig kvalitetsförsämring.
Betyg Oneplus Nord 5
- Telefoni & Data
- 8/10
- Media & Skärm
- 8/10
- System & program
- 7/10
- Användarupplevelse
- 7/10
- Material & kvalitet
- 7/10
- Totalbetyg
- 74%
Fakta Oneplus Nord 5
Allmänt
Modell Nord 5
Tillverkare Oneplus
Lanseringsdatum 2025-07-01
Mått 163,4 x 77 x 8,1 mm
Vikt 211 g, 101 %
Material baksida Glas
Pris 5300 kr
System Android
Systemversion 15
Utlovade systemuppdateringar Sex år
Chipset Snapdragon 8s Gen 3
Tillverkningprocess 4 nm, 85 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Nej
Stöd för Wifi-samtal Ja
Skärm
Mått 6,83 tum, 102 %
Upplösning 2800 x 1272 pixel
Skärmformat 19,8:9
Pixeldensitet 450 ppi, 105 %
Typ Super AMOLED
Typ av skärmglas Gorilla Glass 7i
Max ljusstyrka i del av skärmen 1800 nits, 66 %
Max ljusstyrka över hela skärmen 1400 nits, 94 %
Bilduppdateringsfrekvens 144 Hz, 125 %
Minne
RAM-minne 8/12 GB, 83 %
Lagringsminne 256 GB, 512 GB
Minneskortplats Nej
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 8 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Max upplösning, videoinspelning 4K
Upplösning på frontkameran 50 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Nej
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 6
Batteri
Kapacitet 5200 mAh, 99 %
Uppmätt videotid 12 tim, 10 min
EU Energiklass B
Medföljande laddare Nej
Maximal snabbladdning 80 W, 161 %
Trådlös laddning Nej
Batteriets livslängd, laddcykler 1200, 106 %
Hållbarhet
IP-klass IP65
Tålighet EU-klassning C
Reparerbarhet EU-klassning B
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja
Fingeravtrycksläsare I skärmen
Benchmark-tester
Antutu 10 1432497, 109 %
Geekbench 6: Single-core 1596, 90 %
Geekbench 6: Multi-core 4574, 86 %
Geekbench 6: GPU 9263, 89 %
GFXBench Aztec Ruins Vulkan High 60 FPS, 105 %
GFXBench Manhattan ES 3.0 Onscr. 60 FPS, 71 %
3DMark Wild Life Stress Best 11166, 108 %
3DMark Wild Life Stress Lowest 9612, 144 %
Google Octane 32269, 65 %
Jetstream 2 100,513, 67 %
