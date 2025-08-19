Test: Oneplus Nord 5 – Tillräcklig och bra

Betyg Oneplus Nord 5 Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 74% Skärmen Huvud- och selfiekameran Prestanda Sex år uppdateringslöften Svårt sticka ut i mängden Ingen svenska i AI-funktionerna

Precis i det prisläge som Oneplus lagt Nord 5 kan en tusenlapp göra stor skillnad. Det handlar om vad du får för pengarna. För att en telefon ska vara riktigt användbar för att inte säga en fröjd att använda måste vissa grundförutsättningar vara uppfyllda. Det kan vara svårt att uppnå, särskilt om budgeten är för pressad.

Oneplus Nord-serie har för det mesta lagt sig på rätt sida gränsen, prioriterat det viktigaste och levererat en upplevelse som de flesta kan nöja sig med. Vi behöver kanske inte alltid extrem zoom, den absolut snabbaste processorn eller lyxiga materialval. När jag börjar testa Oneplus Nord 5 har jag just slutfört testet av två tusen kronor billigare Honor 200 Smart. Det är framförallt kontrasten här emellan som påminner om hur stor skillnad förbättringar gör i det här prisspannet.

Sparat på rätt ställen

Glänsande ramen är faktiskt i plast

I allt väsentligt känns Oneplus Nord 5 som en toppmodell. Du har en stor oled-skärm som uppdateras snabbt och gör dina foton och filmer rättvisa när de visas. Du har ett gränssnitt som flyter på bra, always on display så du ser aviseringar och information även när skärmen är i viloläge, du har snabb prestanda och sex års utlovade uppdateringar. helt enkelt det mesta du kan behöva. Skillnaden mot en mångdubbelt dyrare flaggskeppsmobil är inte påtaglig.

Specifikt kamerorna håller hög klass, framförallt då huvudkameran med Sony-sensor och selfiekameran, medan vidvinkeln på baksidan håller tydligt sämre färgåtergivning och detaljrikedom med sina snåla 8 megapixel. Telefonen saknar alltså en separat telelins så det är huvudkameran som gäller för det ändamålet. Den tar bilder som blir 12 megapixel och även om zoomreglaget i kameraappen går upp till 20x är det bara bilder upp till cirka 4-5 gångers förstoring som är användbara. Med mer förstoring blir detaljrikedomen klart lidande.

När jag tagit bilder kan jag redigera dessa direkt i bildgalleriet, bland annat med hjälp av olika ai-drivna verktyg. Här finns möjlighet att ta bort oskärpa, reducera blänk och radera oönskade detaljer i en bild. Oneplus har även en del andra AI-funktioner som översättning mellan olika språk i text, direktkonversation eller från bild. Just översättningen sker i en speciell app och är egentligen inget som särskiljer Oneplus. Särskilt eftersom svenska som språk inte stöds.

Extraknapp

Något som varit mer unikt för Oneplus är det skjutreglage för tyst läge många telefoner haft. Det har Oneplus i den här telefonen ersatt med en vanlig tryckknapp kallad Plus-knapp. Här har Oneplus tydligt lånat idéer från Iphone och plusknappen kan användas till exempel som kameraknapp, för att tända ficklampan, aktivera tyst läge eller för att starta AI-funktionen Mind Space. Det är en funktion lite besläktad med Googles Circle to Search. Den tar en skärmdump och teckentolkar informationen i den, samt sparar på ett lättåtkomligt ställe. Särskilt mycket faktisk nytta av den har jag dock inte, för jag märker att jag till exempel när jag vill spara en artikel, ett recept eller ett test av en produkt ju bara får med informationen som ryms i en skärmbild och inte resten av artikeln, vilket förtar mycket av nyttan.

Utöver den något Iphoneinspirerade knappen på sidan för anpassade åtgärder finns även ett dynamiskt utrymme i skärmen runt selfiekamerans hål som används för korta meddelanden, som till exempel när jag ansluter laddaren eller när AI-funktionen Mind Space jobbar.

Sett till brister så kan man klaga på att telefonen saknar trådlös laddning, inte har IP68 utan “bara” IP65 så den skyddas mot stänk men inte att doppas i vatten. Ramen i telefonen är också i plast istället för metall, men inget av det här känns som någon långtgående eller allvarlig brist. Oneplus har helt enkelt lyckats göra en ovanligt prisvärd telefon som kan det mesta.

Frågor och svar

Hur känns den i handen?

Mest påtagligt är storleken, Nord 5 är lite större än föregångaren så inte alltid helt lätt att greppa bekvämt. Trots att ramen är i plast och inte metall är telefonen på grund av storleken också lite tung.

Kan jag anpassa sidoknappen?

Ja men bara välja mellande åtta förvalda lägena. Eller att ha ingen funktion alls. Ta skärmbild, översätt, ljudinspelning, ficklampa, kamera, stör ej,tyst läge eller AI-läget Mind Space.

Laddning och batteritid?

Det jag märker mest är att telefonen ofta envisas med att stanna laddningen vid 80 procent, men det går att stänga av. I övrigt ger telefonen klart godkänd batteritid och laddar snabbt med rätt laddare.

Ett alternativ

Motorola Edge 60 Pro och Nothing Phone 3a med lite mer attityd är båda lämpliga alternativ i prisklassen.

Kameraexempel

Kamerorna ger bra bilder med fin färgåtergivning, märkbart sämre dock i vidvinkeln och telekamera saknas vilket gör att du knappast kommer närmare än 3-4 gångers förstoring utan tydlig kvalitetsförsämring.