Har Doros nya seniortelefoner stöd för bättre ljud med höraparater?

Fråga: Har någon av Doros Aurora-telefoner stöd för Auracast? Det är ju den nya standarden för bland annat bättre ljud i hörapparater. Kräver stöd för LE Audio (Bluetooth 5.2 eller senare) och Public Broadcast Profile

Erik Mörner svarar: Nej, efter att ha frågat Doro om detta har vi fått beskedet att ingen av de nya telefonerna i Aurora-serien har stöd för denna teknik, men att Doro arbetar för att den ska inlkuderas i nästa generation Aurora-telefoner. De nya Aurora-telefonerna är en helt ny generation av telefoner från Doro och de ska ha betydande uppdateringar i både hård-och mjukvara. Serien består än så länge av tre telefoner, A11, A21 och A31. De har alla Doros nya gränssnitt kallat Doro Easy, en larmknapp du kan trycka på för att varsko anhörig om en olycka där du behöver hjälp och då får anhöriga ett meddelande med din position tack vare gpsen i telefonen. Billigaste modellen är A11 och den är också den som är mest kompakt, sedan har vi A21 som har en vikbar fysisk knappsats som delvis kan täcka skärmen och så den dyraste A31, med två kameror och lite större skärm och vassare prestanda.

