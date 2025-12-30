Mobil listar: Medvind för de här mobiltillverkarna 2026

↗ Oppo

För den som börjar på noll kan ju utvecklingen bara gå uppåt. I Sverige har Oppo nära på noll marknadsandel och varumärkeskännedom, även om många av Mobils läsare så klart känner till bolaget och dess telefoner. Oppo är en nykomling här, men har lång erfarenhet och har funnits till försäljning i många andra europeiska länder länge. Våra intryck av modellerna är positiva men Oppos prissättning gör att du får lite mer för pengarna hos konkurrenterna.

↗ Honor

För runt tio år sedan var Honor ett märke att räkna med i Sverige och frontades av artisten Petter som i flera år fungerade som ambassadör. Sedan försvann de och nu är det ett annat Honor, men fortfarande med tydliga Huawei-arv som gör comeback. Utbudet spänner från innovativa vikbara till flaggskeppslurar med kamerafokus såväl som billigare enklare telefonmodeller, alla med Android och full tillgång till Googles appar och tjänster. Honor som var en del av Huawei från början har ju sålts till nya ägare sedan flera år och samarbetar tätt med Google. Särskilt har Honors vikbara imponerat med tunn design och för 2026 har vi redan sett robottelefonen och Magic 8 Pro-serien som lovar gott.

↗ Google

Google har sett ökat intresse och försäljning av sin Pixel-serie och vi vet att en positiv trend, så här när de har nått en kritisk massa, ofta kan leda till fler framgångar. Google ligger efter i produktdesign när konkurrenterna satsar på vikbara i tunn design och påkostad kamerahårdvara, men visar framfötterna inom mjukvara.

↗ Xiaomi

Xiaomi har lyckats bra och gör ständig innovation. Samarbetet med Leica har varit en ständig källa till framgång för bolagets kameramobiler och även på många andra områden accelererar Xiaomi. Ett tydligt ekosystem tar form, med utöver befintliga produkter även vitvaror och snart bilar. Eftersom Xiaomi visar sina produkter i Kina innan de kommer till Europa har vi redan en förhandstitt på Xiaomi 17-serien med extraskärm på baksidan och där syns att innovationen går vidare.

↗ Doro

Under förra året köptes Doro som gör seniormobiler upp av norska Xplora som gör främst uppkopplade barnklockor men som även allt mer satsar på telefoner. Här finns flera möjliga samordningsfördelar och det kan verka positivt för Doro.

