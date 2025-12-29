Pixel 4 får Android 16 via LineageOS

Google Pixel 4 och Pixel 4 XL får nu en oväntad förlängning av sin livslängd. Trots att Google avslutade det officiella stödet för modellerna redan i oktober 2022, med Android 13 som sista stora uppdatering, kan de nu köra Android 16. Det är tack vare utvecklarna bakom LineageOS som detta blivit möjligt. Teamet har lagt till officiellt stöd för Pixel 4‑serien i LineageOS 23, en version av det populära alternativsystemet som bygger på Android 16.

Tidigare fanns endast inofficiella versioner av LineageOS för Pixel 4, men dessa betraktades som experimentella och inte alltid tillräckligt stabila för vardagsbruk. Med det nya officiella stödet markerar utvecklarna att systemet nu är moget och fungerar tillförlitligt. De viktigaste funktionerna i telefonerna – som samtal, kamera och anslutningar – ska enligt teamet fungera som de ska, vilket gör att användarna kan känna sig trygga med att använda systemet dagligen.

LineageOS är ett gratis och öppet alternativ till Android som utvecklas av en stor community, inte av Google. Det är ett komplett operativsystem som du kan installera på många olika telefoner för att få en nyare Android‑version, bättre säkerhet eller längre livslängd på en äldre enhet.

För de som fortfarande använder en Pixel 4 innebär detta en chans att fortsätta få en modern Android‑upplevelse, långt efter att Googles egna uppdateringar har upphört. LineageOS 23 ger tillgång till nya funktioner och förbättrad säkerhet, vilket gör att telefonen kan kännas aktuell även flera år efter lanseringen.