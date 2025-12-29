Samsung vill ge Bixby nytt liv

Samsung planerar att ge sin röstassistent Bixby en större uppdatering för att göra den mer konkurrenskraftig i en tid då generativ AI blir allt viktigare. Detta enligt publikationen Android Authority. Enligt uppgifter arbetar företaget på en ny version av Bixby som ska kunna förstå naturligt språk bättre och hantera mer avancerade frågor och uppgifter än tidigare.

En central del i satsningen är ett samarbete med AI-företaget Perplexity. Genom detta kan Bixby få förbättrade sökfunktioner och mer avancerad förmåga att resonera och sammanfatta information, liknande moderna AI-chattbotar. Målet är att Bixby inte bara ska svara på enkla kommandon, utan också kunna föra mer naturliga samtal med användaren.

Samsung vill samtidigt dra nytta av sin egen hårdvara och sitt ekosystem. Den uppdaterade Bixby väntas bli tätare integrerad i Galaxy-telefoner och andra Samsung-enheter, med bättre kontroll över systemfunktioner och appar. På så sätt hoppas företaget göra Bixby mer användbar i vardagen.

Annons

Satsningen ses som ett försök att göra Bixby relevant igen, efter flera år då assistenten hamnat i skuggan av konkurrenter som Google Assistant och Googles nya AI-lösning Gemini.