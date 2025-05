Mobil svarar: Airtag-alternativ, mobil för hörapparat, Sony Xperia och bäst från Google

Erik Mörner svarar: Faktum är att jag löpande testar så väl Airtags som Moto Tag, Tile och Samsung Smarttag 2.När jag skrev mitt test på Moto Tag var det tydligt att den hörde till de sämre, i den mening att det ofta tog längst tid för den att hittas. Just hur snabbt en tagg hittas beror ju i alla situationer på många kompatibla telefoner som befinner sig i närheten och kan hjälpa till att hitta. Det kan man aldrig riktigt förutse i varje situation. Generellt har jag dock märkt under de senaste månaderna att Googles Hitta-nätverk har blivit bättre och oftare än tidigare är snabbare på att hitta taggen.

Fråga: Jag har varit lite intresserad av Airtags men för Androider och har spanat in Moto Tag. Är den ett bra alternativ eller vad finns för alternativ?

Moto Tag och Googles Hitta-nätverk nu bättre

Erik Mörner svarar: Faktum är att jag löpande testar så väl Airtags som Moto Tag, Tile och Samsung Smarttag 2.När jag skrev mitt test på Moto Tag var det tydligt att den hörde till de sämre, i den mening att det ofta tog längst tid för den att hittas. Just hur snabbt en tagg hittas beror ju i alla situationer på många kompatibla telefoner som befinner sig i närheten och kan hjälpa till att hitta. Det kan man aldrig riktigt förutse i varje situation. Generellt har jag dock märkt under de senaste månaderna att Googles Hitta-nätverk har blivit bättre och oftare än tidigare är snabbare på att hitta taggen.

Matt eller blankt skärmskydd

Fråga: Jag har en Samsung Galaxy S25 Ultra och tittar på skärmskydd till den. Ska jag välja matt folieskydd eller glasskydd (som jag bara hittat blankt). Jag vill behålla skärmreflexegenskaperna, färger och touchkänsla.

Elias Nordling svarar: Matt skärmskydd handlar mycket om att få papperskänsla när du skriver med pekpenna, och i viss mån dämpa reflexer. Glas är tåligare och ger mer samma känsla som skärmen redan har. Men väljer du glasskydd går du miste om den antireflexbehandling som Galaxy S25 Ultra har i skärmen. Inget av alternativen behåller alltså touch- och skärmreflexegenskaperna.

Har Doros nya seniortelefoner stöd för bättre ljud med höraparater?

Fråga: Har någon av Doros Aurora-telefoner stöd för Auracast? Det är ju den nya standarden för bland annat bättre ljud i hörapparater. Kräver stöd för LE Audio (Bluetooth 5.2 eller senare) och Public Broadcast Profile

Erik Mörner svarar: Nej, efter att ha frågat Doro om detta har vi fått beskedet att ingen av de nya telefonerna i Aurora-serien har stöd för denna teknik, men att Doro arbetar för att den ska inlkuderas i nästa generation Aurora-telefoner. De nya Aurora-telefonerna är en helt ny generation av telefoner från Doro och de ska ha betydande uppdateringar i både hård-och mjukvara. Serien består än så länge av tre telefoner, A11, A21 och A31. De har alla Doros nya gränssnitt kallat Doro Easy, en larmknapp du kan trycka på för att varsko anhörig om en olycka där du behöver hjälp och då får anhöriga ett meddelande med din position tack vare gpsen i telefonen. Billigaste modellen är A11 och den är också den som är mest kompakt, sedan har vi A21 som har en vikbar fysisk knappsats som delvis kan täcka skärmen och så den dyraste A31, med två kameror och lite större skärm och vassare prestanda.

Hur blir jag av med mörk bakgrund?

Fråga: Jag har en Samsung Galaxy Z Flip 5. Efter den senaste systemuppdateringen öppnas nästan alla appar med mörk bakgrund. Jag tycker det blir svårt att läsa tidningen på mobilen och vill inte ha det så, men jag hittar inte hur jag ändrar det. Finns det någon inställning för det?

Elias Nordling svarar: Det är lite märkligt att inställningen ändrades när du systemuppdaterade telefonen. I inställningar under skärm väljer du om du vill ha ljust eller mörkt läge i telefonen, om du väljer ljust kommer det i alla fall att lösa sig.

Stämmer det verkligen att Apple överger kryptering?

Fråga: Är det verkligen så att Apple tänker ta bort krypteringen i Icloud helt, som ni skrev i den här artikeln: https://www.mobil.se/nyheter/apple-slutar-med-krypterad-icloud-lagring/1611346

Det låter som en otroligt dålig idé i mina öron! Då är till och med Googles lösning, att ha kryptering, men att Google har tillgång till krypteringsnycklarna bättre. För helt utan kryptering är det ju öppet mål för alla hackare; som Google har det är det ju ändå hyfsat säkert mot hackare och annat löst folk även om jag förstår att Google kan (och måste) dekryptera och lämna ut uppgifter om någon myndighet begär det.

Om jag förstått det rätt, är ju Apples säkerhet och integritet oerhört mycket sämre från och med nu, än Googles! Och säkerhet och integritet har ju varit Apples käpphäst, så att lösa det på det här sättet känns väldigt konstigt ... Jag hade aldrig vågat använda Icloud under de förutsättningarna ...

Erik Mörner svarar: Ja, det är ju bara i Storbritannien och för att myndigheterna där kräver det. Sedan nyheten skrevs har Apple överklagat så det är en pågående rättsprocess. Det hela började tidigare i år när brittiska myndigheter krävde att Apple skulle skapa en bakdörr för brottsbekämpande myndigheter så de skulle få tillgång till användares lagrade information där. Det gjorde att Apple inaktiverade krypteringen lokalt för användare i Storbritannien och samtidigt lämnade Apple in en protest och brittisk domstol har sedan dess slagit fast att processen inte får hållas bakom lyckta dörrar utan ska vara offentlig.

Samsungs samtalsinspelning igen

Fråga: Jag har nu bråkat med Samsungs kundtjänst i någon vecka kring att samtalsinspelning inte är tillgänglig på min telefon. Deras svar nu är att den inte fungerar i Norden och då även i Sverige. Jag kunde spela in samtal på telefonen den 9/5 när jag körde igång den men den 12/5 saknades alternativet. Jag har googlat och försökt att felsöka för att sedan kontakta Samsung som till att börja med inte visste att de ens hade en funktion för att spela in samtal och sedan efter många om och men nu säger att den inte finns i Norden. Jag köpte telefonen just för den funktionen så känner mig väldigt lurad. Det är ju inte så att de går ut officiellt med att det inte finns heller utan har det kvar i den svenska manualen och på den svenska hemsidan gör de fortfarande säljande reklam för den funktionen. Kan ni kolla med dem vad som gäller eller skriva en artikel om att det nu ändå inte finns?

Elias Nordling svarar: Samsung har verkligen varit usla med att hålla sin egen kundtjänst underrättade om vad som gäller angående denna funktion. Däremot har vi nu äntligen fått ett besked från Samsungs mobilchef i Sverige som skriver så här:

"Funktionen är nu certifierad och godkänd för Sverige (det var några saker som behövde uppdateras i våra användarvillkor bland annat för att kunna aktivera funktionen). Den kommer att göras tillgänglig via en mjukvaruuppdatering för S25 serien under sommaren (exakt vilket datum är inte känt för oss i nuläget)."

Vi får alltså ge oss till tåls lite till, men av allt att döma är funktionen ändå nära förestående.

Var kan man köpa Sony Xperia 1 VII?

Fråga: Jag har försökt att få reda på vart man kommer att kunna köpa nya Xperian.

Det verkar som det bara finns Sonys hemsida att välja på. Är det så att Sony valt att inte sälja hos någon annan än sig själva? Vet vi något mer? Har inte lyckats få några bra svar online.

Elias Nordling svarar: Enligt Sony kommer telefonen utöver på deras egen hemsida även att säljas via Amazon. Jag vet inte varför den inte säljs via fler kanaler, men två möjliga förklaringar är antingen att intresset från återförsäljarna har varit svalt, eller att man inte har tyckt att det varit värt pengarna att marknadsföra telefonen hos återförsäljarna. Man kan undra varför de över huvud taget väljer att göra telefonen då, men de kanske lägger mer krut på andra länders marknader.

Nytt utseende och bättre batteritid i Wear OS-klockor

Fråga: Vad sa Google om Wear OS på eventet nyligen?

Erik Mörner svarar: Det var ganska sparsmakat med nyheter när Google informerade om kommande Wear OS 6. Under Google IO riktas den mesta av informationen till utvecklare, så det handlar om hur de kan anpassa sina appar bättre till det nya systemet. Framförallt gäller det att systemet ska få Googles nya designspråk Material 3 Expressive, som ska vara mer färgglatt och uttrycksfullt, mindre tråkigt och enahanda. I praktiken innebär det här större möjligheter för dig som användare att anpassa utseende och färger, att apparna ska förhålla sig till det, systemet får utökade teman för just anpassning, bättre tiles så att du kan få snabb information med bara ett ögonkast på skärmen, utökade funktioner för att styra musik och annan uppspelning och bättre batteritid. Det är det som lyfts fram nu. Den här bättre batteritiden är dock ganska marginell. Det handlar bara om “upp till 10 procent” bättre batteritid.

Nästa steg för headset och glasögon med Android

Fråga: Vad sa Google om Android för smarta glasögon och headset?

Erik Mörner svarar: På Google IO fick vi se en demo med ett par smarta glasögon. Android XR ska alltså användas på allt från headset av mer otymplig form till glasögon. Systemet Android XR presenterades ju i slutet av förra året i samband med att Samsung visade upp sitt headset Project Mohan som ska släppas senare detta år. Glasögonen som användes i demonstrationen av Android XR var en prototyp, så de kommer inte säkert ut till försäljning. De användes alltså bara för att visa funktionerna i Android XR. Glasögonen ska förstå din omgivning, kunna svara på frågor om den och glasögonen är kopplade till din telefon så du kan få upp ett lager av information i synfältet, till exempel sms och andra aviseringar från telefonen. Du kan prata med Gemini för att få information eller för att helt enkelt få saker gjorda. Glasögonen kan även direktöversätta, så du får en bara något fördröjd direktöversättning om någon talar till dig på ett språk du inte kan. Har den personen också samma typ av glasögon kan ni alltså prata med varandra på varsitt språk. Just det här verkar dock vara i ett tidigt utvecklingsskede för demon på IO gick inte helt smärtfritt.

Bäst på Google IO

Fråga: En hel del avklarades redan på Android-showen inför Google IO, men var det något särskilt som imponerade?

Erik Mörner svarar: Jag tyckte den lilla demonstrationen av Gemini Lives ökade självförtroende var upplyftande. Annars är min erfarenhet att AI är supersäker på vad den säger och sen om man påpekar fel lägger den sig platt direkt och har noll självförtroende. Nu visades ett exempel där en röst påstådde flera felaktiga saker och utmanade Gemini, som faktiskt korrigerade och sade emot. Titta själv.