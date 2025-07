Tips: Så använder du påminnelser i Google Keep

Om du trycker på ikonen som ser ut som en kyrkklocka med ett plus i kan du skapa en påminnelse till en anteckning. Symbolen finns nära övre högra hörnet när du har anteckningen uppe i appen, eller i raden under anteckningen på webben.

Här kan du välja att sätta en tid och dag för när du vill ha en påminnelse till anteckningen. Du kan också sätta en upprepad påminnelse ifall det är något du vill bli påmind om återkommande. Det här duplicerar på många sätt Google-kalendern där du ju också kan lägga in saker för påminnelser, och för den delen Google Tasks. Tyvärr är tjänsterna inte integrerade, så om du lägger in en påminnelse i Keep med datum och tid syns den inte samtidigt i Googlekalendern. Att sätta en påminnelse till en Keep-anteckning passar bra om du till exempel ska passa en väns katt och fått omfattande skötselinstruktioner som du lagt in i en anteckning.

En annan intressant funktion är att du kan sätta en påminnelse kopplad till en plats i stället för en tid. Då måste du bevilja i behörigheterna att Google Keep har tillgång till din plats hela tiden, och inte bara när appen används. Du kanske till exempel tänkt att passa på att vaccinera dig mot TBE nästa gång du passerar vaccinstället i Centrum, då kan du lägga in den platsen till en anteckning om vaccin, så får du påminnelsen när du kommer i närheten. Du kan i princip ange vilken geografisk position som helst som finns i Google Maps.

Annons

Observera att om du har en att göra-lista med flera punkter kan du inte lägga in en påminnelse för en enskild punkt på listan, eller flera påminnelser för olika punkter. Det är en påminnelse för hela anteckningen som gäller.

Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel om tips för Google Keep och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln med 8 tips för Google Keep hittar du här.