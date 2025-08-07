Så får du lagom mycket aviseringar till din Garminklocka

Din Garminklocka kan skicka meddelanden till dig genom att surra och lägga upp text på skärmen. Dels kan det vara klockan själv som till exempel påminner dig att röra dig om du suttit still för länge, men du kan också få mobilens aviseringar till klockan. Det kan vara väldigt användbart eftersom du kan se inkomna meddelanden utan att behöva ta fram mobilen när du är ute och rör på dig, men det gäller att välja dina aviseringar. Om klockan surrar hela tiden kommer du rätt snart att sluta att kolla när den gör det. Som tur är kan du själv välja vilka aviseringar som ska visas på klockan, men det kan vara svårt att hitta funktionen.

Gå in i appen Garmin Connect på din mobil. Klicka “mer” i nedre högra hörnet. Välj Inställningar, sedan Aviseringar, och till slut App-aviseringar. Se till att aviseringsåtkomst är ikryssat. Sedan går du igenom listan med appar. Jag rekommenderar att du börjar med alla appar avkryssade och går igenom och väljer de appar du vill ha aviseringar från i stället för tvärtom. Appar för direktmeddelanden som SMS, och Whatsapp kan vara bra att ha men kanske inte e-post. Det är bättre att vara restriktiv än för generös med appar som får skicka aviseringar.

