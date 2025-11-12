Test: Garmin Venu 4 – Både smartklocka och sportklocka

Betyg: 8/10 Ljusstark skärm

Batteritiden

Bra löploggning för en smartklocka Svårt att hitta och aktivera de funktioner man vill ha

Lite dyr

Jag blir alltid lite snurrig när jag försöker reda ut skillnaderna mellan Garmins olika produktlinjer. Här finns de rena sportklockorna som Forerunner och Fenix, och de mer utpräglade smartklockorna som Vivoactive och Venu. Skillnaden mellan Vivoactive och Venu är i sin tur att Vivoactive är billigare och mer avskalad än Venu. Så långt allt någorlunda logiskt, men att därifrån veta exakt vilka funktioner du kan vänta dig av varje given Garminklocka är ingen lek.

Garmin Venu 4 gör det hela både enklare och mer komplicerat, för här har man jämfört med föregångaren utökat sportfunktionerna så att vi får i princip samma uppsättning träningsfunktioner som i Forerunner 570. Å ena sidan suddar det ut gränserna mellan Garmins produktfamiljer, å andra sidan finns det en logik i att Garmins dyrare smartklockor är för de som inte vill behöva välja mellan en sportklocka och en smartklocka. Är du mest intresserad av smartklockefunktioner och mer grundläggande träning, välj den billigare Vivoactive, vill du logga och analysera träningspass men bryr dig inte så mycket om aviseringar och appar, välj Forerunner. Vill du ha bägge så är Vivoactive 4 alternativet.

Stål i stället för plast

Annons

Jämfört med Vivoactive 6 är Venu 4 även lite lyxigare i materialen. Garmins klockor känns i och för sig aldrig särskilt överdådiga, tåligheten är prioriterad framför stil. Här har vi stål i boett och sidor, men baksidan är i plast.

Garmin Venu 4 kommer i två storlekar, 41 och 45 mm, och jag testar den mindre 41 mm-varianten. Måttet är yttermåttet på klockans kropp, skärmen är på 1,2 tum. Det är rätt tjocka svarta ramar runt skärmen men man tänker inte så mycket på det. Desto mer på att skärmen är rejält ljusstark och lätt att läsa även i dagsljus. På sidan finns två knappar (mot tre på Garmin Venu 3), högtalare och mikrofon. Du kan använda klockan som headset och aktivera röststyrning på mobilen. Det är en funktion som saknas i den billigare Vivoactive. Här finns också en ficklampa som är riktad mot sidan.

Annons

Garmins system ser ungefär likadant ut oavsett vilken klocka du väljer. Du har en urtavla som du kan byta ut, Du har en kombinerad tränings- och appmeny, du har aviseringar och du har snabbgenvägar. Det här känner vi igen från i stort sett alla andra smartklockor, vilket gör det lätt att lära sig. Mest originella är widgetarna som du får om du sveper uppåt från urtavlan. Det är en serie paneler med information om hälsovärden, sömn, väder med mera som du kan lägga till och sortera, och som du sveper igenom för att få lätt tillgång till den information du är intresserad av.

Rik på hälsodata

Annons

Klockan har de klassiska sensorerna för att mäta hjärtat, rörelse, lufttryck med mera, och de i sin tur används för att registrera puls, hjärtrytm, sömn, konditionsträning, antal steg och så vidare. Detta presenteras på urtavlan, på widgetar och i appen Garmin Connect. Det finns en otrolig mängd information att gräva i här, och den är inte alltid organiserad på ett begripligt sätt. På flera urtavlor jag testar finns fält som jag inte kan räkna ut vad de visar, urtavlorna är inte interaktiva så jag kan inte klicka på dem för att få veta vad mätarna pekar ut. Vid något tillfälle plingar klockan till och meddelar att min metaboliska ålder justerats nedåt. Intressant tänker jag och letar bland widgetar, appar och inställningar efter mer information om vad detta innebär och om det är något mer jag kan göra för att hålla mig ung. Jag hittar det ingenstans i klockan, men däremot i appen.

En hel del tillgängliga funktioner är av som standard och jag får verkligen söka i inställningarna för att aktivera dem. Här har vi till exempel mätning av syresättning i blodet, påminnelser om att röra sig när man suttit still för länge och automatisk loggning av promenader och cykelturer. Förmodligen är dessa funktioner av för att spara batteritid, men även med dem påslagna är batteritiden utmärkt. Garmin uppger tio dagars batteritid utan always on-display. Jag får strax över det. Den större modellen klarar sig 12 dagar på en laddning. Det är riktigt bra för en smartklocka.

Annons

För att få kalla sig smartklocka kanske man behöver kunna installera appar också. Det kan man på Garmins klockor. Utbudet av tredjepartsappar är inte särskilt stort i appbutiken, men här finns till exempel Spotify som gör att du kan ladda ner musik till klockan och koppla in ett headset. Så du kan lyssna på musik under löprundan utan att ha med mobilen.

Skonsam väckning

Annons

Två funktioner i klockan som jag provar med varierande resultat är dels smart väckning, dels livsstilslogg. Smart väckning innebär att du sätter en väckningstid och om jag är vaken eller sover lätt innan dess väcker klockan mig då så att jag ska slippa vakna när jag sover djupt. Det funkar riktigt bra. Jag väljer ljudlöst för att inte väcka den som sover bredvid mig, och då vibrerar klockan till lite diskret, bara när jag är mer eller mindre vaken redan, och det verkliga larmet går igång på utsatt tid om jag inte reagerat på vibrationerna innan och stängt av larmet.

Livsstilsloggen är en funktion där jag får ange olika faktorer som jag vill hålla koll på, till exempel att få dagsljus eller äta frukt varje dag. I praktiken blir det att klockan bara tjatar på mig att göra anteckningar hela tiden och det blir mer störande än praktiskt.

Annons

Då gillar jag bättre morgon- och kvällsrapporten. Morgonrapporten är en kort sammanfattning av hur nattsömnen varit, vädret för dagen och en rekommenderad aktivitetsnivå, som dyker upp på klockan på morgonen. Kvällsrapporten är på samma sätt en sammanfattning av dagens ansträngingar.

Loggning med luckor

Annons

Träningsloggningen är som sagt densamma som i Forerunner 570, vilket innebär att du får detaljerad löploggning med bland annat steglängd och kadens. Å andra sidan hittar jag inga möjligheter att logga ett vanligt styrketräningspass. Väljer jag styrketräning får jag istället förslag på olika guidade pass, med röstinstruktioner från klockan. I och för sig trevligt men inte det jag var ute efter den här gången. Just när det gäller träningsloggning är Garmin särskilt förvirrande. Det känns som om varje klocka har sin egen uppsättning träningsloggningar och det är närmast omöjligt att förutse vilka träningsformer som finns i en viss klocka. Man tycker att det vore enklare om de hade en standardiserad uppsättning. Garmin väljer att differentiera produkterna genom att ge dem olika träningsloggning, men det funkar ju inte som försäljningsargument om de inte kan presentera skillnaderna i loggning mellan klockorna.

Du kan blippa betalningar med klockan och Garmin Pay har bra stöd för svenska banker. Klockan kan även ta EKG som kan detektera förmaksflimmer. Du kan få aviseringar från valda appar i klockan, och om du har en Androidmobil kan du svara på dem med förvalda textfraser som du kan redigera i Garmins mobilapp. Det ska även finnas möjlighet att tala in svar med hjälp av telefonens röstassistent, men här går jag bet under testperioden. Jag testar med en Samsungmobil, och trots att jag valt Google Gemini som standardapp för röstkommunikation är det Bixby som aktiveras av Garminklockan, och Bixby förstår inte svenska, eller för den delen att jag vill svara på ett meddelande.

Annons

Garmin Venu är alltså en trevlig klocka som kombinerar omfattande smartklocke- och träningsfunktioner med riktigt bra batteritid. Men priset är rätt högt för en smartklocka, och det kan ibland vara irriterande svårt att hitta, eller ens veta om, alla funktioner man kan ha glädje av.