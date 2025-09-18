Falldetektering och säkerhetsfunktioner i din Garminklocka

Garmins funktion för att detektera en olycka fungerar bara vid fysiska aktiviteter och alltså inte om du är äldre och ramlar i hemmet. Klockan måste också vara ansluten till en mobil eftersom Garmins klockor inte har egen anslutning till mobilnätet. I bästa fall kan funktionen hjälpa dig att få hjälp snabbt.

Om din klocka har stöd för denna funktion hittar du den enklast i appen Garmin Connect. Klicka på klockan överst till höger, sedan din klocka och välj säkerhet och spårning.

Under Händelsededetektor väljer du under vilka typer av aktiviteter funktionen ska vara på, till exempel gång, löpning och cykel. Du måste också konfigurera en nödkontakt. Det gör du under Nödsituationskontakter under Säkerhet och spårning.

Med funktionen påslagen kommer klockan att upptäcka att du plötsligt stannar och blir helt stilla vid aktiviteterna. Den kommer då att skicka ett sms till dina nödkontakter att någonting har hänt, med en länk där de kan se din position.

En annan funktion värd att nämna som finns under Säkerhet och Spårning är LiveTrack. Med denna funktion kan du dela din position i realtid så att andra kan följa den på en karta på webben. När du drar igång livespårningen skickas en e-post till dina kontakter. Du kan även skicka den via SMS, men då måste du betala för Garmins premiumtjänst Connect+.

