Hälsa, äventyr och barn
Garmin lanserar tre nya smartklockor
Hälsa, äventyr och barn i fokus när Garmin släpper tre nya smartklockor.
Garmin har idag presenterat inte mindre än tre stycken smartklockor, närmare bestämt i form av uppföljarna Instinct Crossover Amoled, Venu 4, och barnklockan Bounce 2.
Instinct Crossover Amoled
Instinct Crossover Amoled är en ny serie hybrida smartklockor som kombinerar traditionella analoga visare med en färgstark amoled-skärm. Klockan har reptåligt glas och Super-LumiNova-beläggning för god läsbarhet i mörker, och en inbyggd LED-ficklampa. Med RevoDrive-teknik justeras visarna automatiskt efter stötar, och multi-band GPS med SatIQ ger exakt positionering i krävande miljöer. Batteritiden är upp till 14 dagar i smartwatchläge och 18 dagar i batterisparläge samtidigt som nya funktioner i Garmin Connect loggar hur livsstilsval som kaffe och alkohol påverkar sömn, stress och HRV.
För användare som behöver taktiska funktioner finns även Instinct Crossover Amoled – Tactical Edition, som bland annat erbjuder smygläge, kompatibilitet med mörkerglasögon och en lösning för ballistiska beräkningar.
Standardmodellen finns i kolfärgad eller brons/solgul för 6899 kronor och Tactical Edition finns i svart för 8049 kronor.
Venu 4
Venu 4 är en ny smartklocka i den prisbelönta Venu-serien. Klockan har en elegant metallram, finns i 41 och 45 mm och är utrustad med inbyggd högtalare, mikrofon och en ljusstark LED-ficklampa som ökar synligheten i mörker. Med upp till 12 dagars batteritid i smartwatchläge kan användare följa hälsodata dygnet runt och se långsiktiga trender i till exempel puls, HRV, hudtemperatur och syresättning under sömn. Dessutom går det att logga vanor som kaffedrickande och alkoholkonsumtion för att se hur de påverkar sömn, stress och återhämtning.
Den nya Garmin Fitness Coach-funktionen ger dagliga, personligt anpassade träningspass för mer än 25 aktiviteter, från promenader till HIIT, och hanterar flera aktiviteter i samma session. Anslutningsmöjligheterna inkluderar färgfilter för olika former av färgblindhet samt möjlighet att ringa och ta emot samtal och utföra röstkommandon direkt från klockan utan mobiluppkoppling.
Venu 4 finns i flera färg- och armbandsvarianter och har ett rekommenderat pris på cirka 6349 kronor.
Bounce 2
Garmin lanserar även Bounce 2, en smartklocka för barn med inbyggd LTE-uppkoppling. Klockan låter föräldrar ha tvåvägssamtal, skicka text- och röstmeddelanden, samt spåra barnets position i realtid. Systemet kan även ge aviseringar när barnet lämnar eller kommer in i ett föräldradefinierat område. Barnen kan följa sina aktiviteter, spela spel, ge röstkommandon och lyssna på Amazon Music direkt på klockan med den färgstarka 1,2-tums AMOLED-skärmen.
Designen är tålig för bad och simning och har både två sidoknappar och touchskärm för enkel navigering. Batteriet räcker upp till två dagar vid normal användning. Bounce 2 finns i ljuslila, turkos och grå och kostar cirka 3449 kronor utan abonnemang. För LTE-tjänster krävs ett separat abonnemang på 120 kronor per månad.
Enligt Garmin ger Bounce 2 familjer ett tryggt alternativ till en egen smartphone för barn, där kontakt och säkerhet kan behållas utan att behöva köpa en telefon.