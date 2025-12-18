Ny Motorola-mobil och Moto Tag 2 på bild

Motorola är på gång med en ny modell av mobilen och nästa generation av spårningsbrickan Moto Tag. Detta enligt publikationen Android Headlines.

Enligt bilderna kommer Motorola Moto G Stylus 2026 att behålla mycket av designen från tidigare modeller och har en baksida i så kallat eco‑läder samt en inbyggd styluspenna. Skärmen väntas bli 6,7 tum stor med OLED‑teknik och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. En mellanklassprocessor från Qualcomm eller MediaTek tros komma att användas, tillsammans med upp till 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring. Batteriet uppges vara på minst 5000 mAh med stöd för snabb laddning. Lanseringen pekar mot andra kvartalet 2026 och priset väntas hamna i samma nivå som föregångaren.

Motorola Moto Tag 2 är företagets nästa Bluetooth‑tracker och har nu visats för första gången. Den nya modellen får en uppdaterad design och väntas fungera med Googles Find My Device‑nätverk. Stöd för UWB‑teknik samt damm‑ och vattenskydd enligt IP67 nämns också. Moto Tag 2 ska erbjuda bättre precision och förbättrad knappkänsla jämfört med den första versionen. Något exakt lanseringsdatum är ännu inte känt, men priset väntas ligga nära föregångaren.