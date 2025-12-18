Xiaomi 17 Ultra bekräftad med ny kamerasensor, utökat Leica-samarbete 

Föregångaren Xiaomi 15 Ultra var en tydlig vinnare i våra mobilkameratester under 2025 och den släpptes i slutet av februari. Nu, redan nästa vecka och flera månader tidigare än förra årets ska uppföljaren släppas. Xiaomi säger inget datum, men bekräftar att lanseringen sker nästa vecka, julveckan.

I inbjudan nämns att Xiaomi och Leica fördjupar sitt samarbete och att den nya telefonen är ett resultat av det. Den ska innebära "en ny början för optik" och revolutionerande bildkvalité för både mörkerbilder och telefoto, enligt Xiaomi.

Lanseringen nästa vecka är för den kinesiska marknaden, men ser vi till föregångaren skedde den globala lanseringen då bara några dagar senare, under Mobile World Congress i Barcelona.

Xiaomi säger även i en fördjupande, separat post på sociala nätverket Weibo, att Leica och Xiaomi ingått ett fördjupat samarbete, vilket innebär att de samtillverkar och inte som tidigare bara har gemensam forskning och utveckling. Resultatet i Xiaomi 17 Ultra är att den telefonen ska vara den första med en nyutvecklad entumssensor. Dessutom får den ett Leica APO-teleobjektiv som enligt Xiaomi ska innebära exempellösa genombrott i bildkvalitet på flera plan.

Sedan tidigare har Xiaomi presenterat Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro och Xiaomi 17 Pro Max där Pro-modellerna har en extra skärm på baksidan och alla de säljs redan i Kina sedan lanseringen i slutet av september i år.

Xiaomi valde enligt uppgift att hoppa över 16-serien och gå direkt till 17, samt ändra sin namngivning av produkterna för att bättre matcha Apples Iphone 17-serie.