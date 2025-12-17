Mozilla gör Firefox till AI‑webbläsare

Mozilla har meddelat att webbläsaren Firefox ska utvecklas till en AI‑webbläsare under de kommande tre åren. Beskedet kommer från företagets nya vd Anthony Enzor‑DeMeo, som framhåller att artificiell intelligens ska bli en central del av Firefox framtid. Samtidigt betonar han att AI‑funktionerna inte ska vara påtvingade. Användarna ska kunna välja bort dem och ha tydliga kontroller för integritet och dataanvändning. Mozilla beskriver detta som en del av en större plan där Firefox ska växa från en traditionell webbläsare till ett bredare ekosystem av mjukvara.

Trots dessa försäkringar har reaktionerna på nätet varit väldigt negativa. Många användare uttrycker besvikelse och frustration över att Mozilla satsar på AI, eftersom de ser Firefox som ett alternativ till de AI‑drivna lösningar som redan finns i webbläsare som Chrome och Edge. Kritiker menar att företaget missförstår sin användarbas och borde lägga resurserna på att förbättra prestanda, stabilitet och kärnfunktioner i stället för att följa en trend som många upplever som påtvingad.

Det är inte bara Mozilla som har blivit måltavla för kritik mot AI-webbläsare. Andra stora teknikföretag har fått liknande kritik när de presenterat AI‑satsningar, bland annat Microsoft som nyligen mötte starka reaktioner efter att ha talat om en mer AI‑driven framtid för Windows. Den gemensamma nämnaren är att många användare inte vill ha AI integrerat i grundläggande verktyg, utan föredrar enklare och mer traditionella lösningar.

Utvecklingen kan få konsekvenser för Firefox. Om Mozilla går vidare med sina planer riskerar företaget att förlora användare som aktivt söker en AI‑fri miljö. Det kan leda till att dessa användare i framtiden kan behöva vända sig till mer nischade alternativ för att hitta en webbläsare som motsvarar deras behov.