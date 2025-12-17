-
Så länge håller en mobil, snabbladdningens effekt och mer – Mobil svarar
-
Krönika: Tre mobilhändelser som blir mina höjdpunkter 2026
-
Mobil förutsäger mobilåret 2026 (del 1)
-
Årets bästa produkter och viktigaste händelser – Mobil sammanfattar 2025
-
Krönika: Okej, men hur agerar mobiloperatörerna i kaoset?
-
Mobil svarar om telefonerna som blockeras i 2G- och 3G-nedstängningen
-
PTS bär skulden när mobiler spärras med kort varsel
-
Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt
-
Nyheterna som gör mobilens batteri bättre
-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
Stort äventyr i litet format
Tomb Raider blir mobilspel
Lara Croft kommer till mobiler, och det handlar inte som tidigare om något litet pusselspel utan första delen i Survivor-trilogin.
Det klassiska spelet Tomb Raider från 2013 kommer att släppas till mobiltelefoner. Spelet lanseras till Iphone och Android den 12 februari 2026. Det är första delen i den så kallade Survivor‑trilogin och markerar första gången ett stort Tomb Raider‑spel får en fullständig mobilversion.
Mobilutgåvan innehåller hela originalspelet med samma berättelse, pussel och strider som på konsol och PC. Alla tolv nedladdningsbara tillägg följer med utan extra kostnad. Dessa ger bland annat fler kläder, uppgraderingar och extra utmaningar
Spelet får stöd för flera olika sätt att spela, som pekskärm, handkontroller, tangentbord och mus. På vissa enheter finns även gyroskopisk sikte. Utvecklaren Feral Interactive lovar hög grafisk kvalitet och inställningar som gör det möjligt att välja mellan bättre prestanda eller snyggare grafik.
Även om Lara Croft tidigare har synts i enklare mobilspel är detta första gången ett större Tomb Raider‑äventyr kommer till mobil i sin helhet. Fler nya Tomb Raider‑spel är också på väg framöver.