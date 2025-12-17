Android samlar satellitappar på ny sida

Google arbetar på en ny funktion i Android som ska göra det enklare att se och hantera appar som använder satellitanslutning. Enligt uppgifter från publikationen Android Authority utvecklas en särskild sida där användare kan få en överblick över vilka appar som stöder kommunikation via satellit, till exempel för data eller samtal när mobilnät saknas.

Funktionen ska nås via en ny snabbinställning och en egen meny i systemet. Där listas appar som kan använda satellitkoppling, och exempel som nämns är X, Snapchat och olika väderappar. Systemet skiljer också mellan olika typer av satellitanslutningar, som nödfunktioner och vanlig datatrafik.

Den nya menyn finns i nuläget gömd bakom ett utvecklaralternativ i den senaste testversionen av Android, kallad Canary. Det är ännu oklart när eller om funktionen blir tillgänglig för alla användare, men den visar hur Android satsar mer på att fungera även i områden utan mobil täckning.