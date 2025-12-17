Google testar ny form av digital hjälpreda

Låt en digital sekreterare ge dig en daglig genomgång av vad du ska göra. Claudio Scot / Pixabay

Har du mycket att hålla koll på?

Google har presenterat en ny experimentell AI‑tjänst som kallas CC, där tjänsten varje morgon skickar ett mejl med en personlig sammanfattning av användarens dag. Innehållet bygger på information från Gmail, Google Kalender och Google Drive, och ska ge bättre överblick över möten, uppgifter och påminnelser.

CC är utvecklad inom Google Labs och beskrivs som en proaktiv assistent. Förutom att sammanfatta dagens schema kan den även hjälpa till genom att ta fram kalenderlänkar, förbereda mejlutkast och komma ihåg uppgifter som användaren ber den spara. Det går att kommunicera direkt med CC genom att svara på mejlen den skickar.

Tjänsten är fortfarande i ett tidigt testskede och är inte tillgänglig för alla. För närvarande kan användare i USA och Kanada anmäla sig till en väntelista för att prova CC. Deltagandet är frivilligt och användaren kan när som helst koppla bort tjänsten. Google uppger att CC är ett fristående experiment och inte en del av företagets ordinarie tjänster.