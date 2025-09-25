Xiaomi presenterar modellerna 17 Pro och 17 Pro Max

Kinesiska Xiaomi har nu officiellt presenterat sina två senaste mobiler i form av Xiaomi 17 Pro och Xiaomi 17 Pro Max. De två modellerna erbjuder en rad nyheter, inte enbart att de använder sig av Qualcomms helt nya processor Snapdragon 8 Elite 5 utan också att de har en liten men ändå komplett skärm på baksidan.

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro har en bakre skärm på 2,7 tum med en upplösning på 904x572 pixlar med 120 Hz och en ljusstyrka på upp till 3 500 nits. Den ordinarie skärmen är en 6,3-tums LTPO OLED med 2656x1220 pixlar, 1–120 Hz, upp till 3 500 nits, och skyddsglaset Dragon Crystal. Den drivs av Snapdragon 8 Elite Gen 5 som kompletteras med 12 eller 16 GB LPDDR5X-minne och 256, 512 eller 1 TB UFS 4.1-lagring.

Värmen regleras av en ångkammare på 4637 mm². Batteriet ligger på 6300 mAh och stöder 100 W snabbladdning via kabel, 50 W trådlös laddning och 22,5 W omvänd laddning, och tack vare Surge G2-kretsen ska det behålla minst 80 procent kapacitet efter 2000 laddningscykler.

Xiaomi 17 Pro

Kamerorna består av en primär 50 MP-kamera som kompletteras av en 50 MP periskopkamera med 5x optisk zoom som klarar makrobilder från 20 cm, samt en 50 MP ultravidvinkelkamera. Frontkameran ligger på 50 MP. Enheten är IP68-klassad och klarar att dyka ner till 4 meter. Modellen finns nu i Kina och lanseras globalt senare.

Några internationella priser finns ännu inte, men rakt översatt från kinesiska priserna börjar Xiaomi 17 Pro på 6600 kronor för modellen med 12/256 GB.

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro Max har också en bakskärm, men på 2,9 tum med 976x596 pixlar, 120 Hz, och upp till 3500 nits ljusstyrka. Den ordinarie skärmen är en 6,9-tums LTPO OLED med 2608x1200 pixlar, 1–120 Hz, 12-bitars färgdjup, och upp till 3500 nits ljusstyrka samt Dragon Crystal-glas.

Under skalet sitter en Snapdragon 8 Elite Gen 5 med en större ångkammare på 5533 mm², 12 eller 16 GB LPDDR5X-minne samt minst 512 GB UFS 4.1-lagring med möjlighet till 1 TB.

Xiaomi 17 Pro Max

Batteriet är 7500 mAh och erbjuder 100 W kabelsnabbladdning, 50 W trådlös laddning och 22,5 W omvänd laddning. Kamerauppsättningen har en primär kamera på 50 MP som kompletteras en 50 MP ultravidvinkelkamera och en 50 MP makrokamera. Frontkameran ligger på 50 MP.

IP68-klassningen tillåter ett djup på upp till 6 m under vatten. Även den här modellen går att förbeställa i Kina och kommer till resten av världen senare.

Priserna, rakt översatta från kinesiska priserna, börjar på 8000 kronor för modellen med 12/256 GB.