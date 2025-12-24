Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56: Två mobiler för 3000 kr jämförda

Skärm

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 har en Super Amoled-skärm på 6,7 tum i 19,5:9-format och full HD-upplösning. Den ger fin svärta och klara färger, men att det inte är en toppmodell-skärm märks bland annat på att den maximala ljusstyrkan på 800 nits är lite lägre, och på att skärmens uppdateringsfrekvens stannar på 90 Hz. Du kan inte växla uppdateringsfrekvens dynamiskt, utan du får välja mellan 60 eller 90 Hz i inställningarna. Telefonen saknar också så kallad Always On-display, det vill säga att klockan och annan information visas när resten av skärmen är släckt, en funktion som man annars kan vänta sig av en OLED-skärm.

Betyg 4

Motorola Moto G56

Moto G56 har en skärm på 6,72 tum i lite mer långsmalt 20:9-format, så den är smalare än skärmen på Galaxy A17. Den är av LCD-typ vilket innebär att färgerna blir lite mer dämpade, svart blir mer grått och färgerna skiftar med vilken vinkel du håller telefonen i. Maximal uppdateringsfrekvens är 120 Hz och den kan justeras dynamiskt för att spara ström, men det kompenseras delvis av LCD-kristallernas tröghet, så i praktiken upplever jag de två mobilernas skärmar som ungefär lika snabba när jag sveper. Motorola anger ingen ljusstyrka för skärmen På Moto G56, men när jag jämför telefonerna i dagsljus är det uppenbart att skärmen på Moto G56 är ljussvagare.

Betyg 3

Vinnare skärm: Samsung Galaxy A17

Prestanda och batteri

Samsung Galaxy A17

Galaxy A17 har chipsetet Exynos 1330 som på pappret kan mäta sig med processorerna i Moto G56, men i praktiken är det annorlunda, kanske för att mobilen bara har 4 GB arbetsminne. Nästan allting man gör på mobilen sker med någon sekunds fördröjning, och ska jag fotografera tar det fem sekunder innan kameraappen har startat och jag kan ta min bild, vilket tar ytterligare en sekund.

Batteritiden för Galaxy A17 är helt okej utan att utmärka sig särskilt, och det tar rätt lång tid att ladda mobilen.

Betyg 2

Motorola Moto G56

Moto G56 drivs av chipsetet Mediatek Dimensity 7060 som i prestandatester är lite snabbare än Samsungs Chipset. Lägg till det att Moto G56 har 8 GB arbetsminne och rutin på att få även telefoner med begränsad prestanda att kännas snabba och du har en helt annan användarupplevelse här. Telefonen är inte blixtsnabb, men de fördröjningar som finns är sällan irriterande och det tar till exempel någon sekund att starta kameraappen för att ta en bild.

Vi får riktigt bra batteritid med Moto G56 i vårt skärmtest, men det beror delvis på den ljussvagare skärmen. Den maximala laddhastigheten är lite snabbare för Moto G56 så den behöver inte ligga på laddning lika länge.

Betyg: 4

Vinnare prestanda och batteri: Motorola Moto G56

