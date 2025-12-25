Xiaomi 17 Ultra officiellt lanserad – många kameranyheter 

Föregångaren Xiaomi 15 Ultra var en tydlig vinnare i våra mobilkameratester under 2025 och den släpptes i slutet av februari. Nu på juldagen och flera månader tidigare än förra året har uppföljaren släppts.

Bland de stora nyheterna märker vi att den optiska zoomen är manuellt och steglöst justerbar med hjälp av ringen runt kamerorna. Där kan du snurra för optisk zoom mellan 3,2 och 4,3 gångers förstoring. Under lanseringseventet visar Xiaomi tydligt hur det här fungerar genom att linserna flyttas rent fysiskt inne i telefonen.

Xiaomi har tidigare meddelat att Xiaomi och Leica fördjupar sitt samarbete och att den nya telefonen är ett resultat av det. Den innebär "en ny början för optik" och revolutionerande bildkvalité för både mörkerbilder och telefoto, enligt Xiaomi och telefonens nattbilder, optiska zoom och förbättrade entumssensor är exempel på det.

Lanseringen nu är för den kinesiska marknaden, men ser vi till föregångaren skedde den globala lanseringen då bara några dagar senare än den kinesiska, under Mobile World Congress i Barcelona. Xiaomi har inte sagt något om när Xiaomi 17 Ultra släpps i Sverige.

Fördjupat Leica-samarbete

Xiaomi meddelar även att Leica och Xiaomi ingått ett fördjupat samarbete, vilket innebär att de samtillverkar och inte som tidigare bara har gemensam forskning och utveckling. Resultatet i Xiaomi 17 Ultra är att den telefonen ska vara den första med en nyutvecklad entumssensor. Dessutom får den ett Leica APO-teleobjektiv som enligt Xiaomi ska innebära exempellösa genombrott i bildkvalitet på flera plan.

Xiaomi 17 Ultra släpps med Snapdragon 8 Elite Gen 5 som är det senaste och bästa toppchippet för maximal prestanda. Vidare är skärmen på 6,9 tum och av amoled-typ och släpps i Kina för ett pris från 6999 Yuan motsvarande cirka 10 000 svenska kronor och upp till motsvarande 11 000 med mer minne och lagring. Telefonen släpps i flera olika versioner, i en särskild Leica-version och i enklare utförande. Den kommer i två färger, svart och sandbeige i Leica-versionen och i flera färger, till exempel grön, ljuslila och grå i den enklare varianten.

Sedan tidigare har Xiaomi presenterat Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro och Xiaomi 17 Pro Max där Pro-modellerna har en extra skärm på baksidan och alla de säljs redan i Kina sedan lanseringen i slutet av september i år. De första officiella bilderna på Xiaomi 17 Ultra visar att den inte har någon skärm på baksidan.

Xiaomi valde enligt uppgift att hoppa över 16-serien och gå direkt till 17, samt ändra sin namngivning av produkterna för att bättre matcha Apples Iphone 17-serie.