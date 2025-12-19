Uppdatering räddar mobiler från nedstängningen av 2G och 3G-näten

Den 1 december stängde Telenor, Tele2 och Tre ner sina GSM och 3G-nät, och i samband med det har närmare 70 000 mobilabonnenter fått veta att deras mobiler kommer att stängas av från mobilnätet den 2:a februari. Orsaken är att de har 4g-telefoner som inte kan ringa nödsamtal över 4G på operatörens nät, vilket i sin tur beror på oklarheter i mobilstandarden.

En del av dessa mobiler är rätt nya och säljs fortfarande i butik eller har funnits i butik i närtid. En av dessa mobiler är Xiaomi Redmi Note 13 som började säljas i Sverige i februari 2024. En läsare med denna modell har hört av sig till oss och berättat att den kommer att stängas av.

Nu har det dock kommit nytt besked. Operatören har skickat ut ett nytt meddelande där man skriver att telefonen väntas få en systemuppdatering som ska göra att den kan ringa nödsamtal över deras nät. Uppdateringen är ännu inte tillgänglig men när den kommer behöver inte Redmi Note 13 stängas av från mobilnätet trots allt.

Det har varit känt att det åtminstone för vissa mobiler varit teoretiskt möjligt att lösa problemet med en programuppdatering, men Xiaomi har alltså nu även agerat på det i praktiken.

Har du en nyare mobil och har fått ett besked från din operatör att din mobil kommer att blockeras den 2 februari rekommenderar vi därför att du har lite is i magen och avvaktar ett par veckor till innan du köper en ny mobil. det finns fortfarande en chans att mobiltillverkaren löser det med en systemuppdatering.