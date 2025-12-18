PTS: Minst 70 000 4g-mobiler som stängs av vid nedsläckningen av 2g och 3g

Den 1 december stängde Tele2, Telenor och Tre ner sina 3G och GSM-nät (medan Telia driver 2G vidare till slutet av 2027). Kaos uppstod när Post och Telestyrelsen med bara några veckors varsel upptäckte att det finns telefoner som visserligen kan ringa över 4G-nätet, men inte nödsamtal. Operatörerna beordrades att identifiera dessa mobiler och meddela sina kunder att dessa telefoner skulle stängas av.

Enligt PTS rör det sig om två kategorier av 4g-telefoner. Dels sådana som om du ringer nödsamtal kopplar sig vidare till Telias GSM-nät via så kallad nöd-roaming. Det kan dock ta upp till 20 sekunder extra, och din positionsinformation går förlorad, och därför tycker PTS inte att det räcker. Dessa telefoner ska stängas av senast den 2 februari. Den andra kategorin är telefoner där man behöver starta om mobilen eller ta ut sim-kortet för att de ska koppla upp nödsamtal via annan operatör med nöd-roaming. Dessa mobiler har stängts av redan nu.

Enligt PTS känner de till drygt 70 000 drabbade telefoner av drygt 400 modeller, men det kan vara flera. Av dessa är 7000 sådana där sim-kortet måste tas ut, och dessa är alltså avstängda, och man säger att det återstår cirka 60 000 mobiler som man vill se att de försvinner innan februari.

Annons

De tekniska orsakerna till att nödsamtal inte fungerar är komplicerade, och beror både på telefonen och operatörens nät, en del telefoner kan alltså funka med en operatör men inte en annan, och enligt PTS kan en del telefoner eventuellt få problemet löst med en mjukvaruuppdatering. För konsumenten är det alltså väldigt svårt att veta i förväg vilken mobil som fungerar eller inte.

– Vi vet att det rör sig om mobiler som har funnits till salu väldigt väldigt nyligen. Vi vill få bort dem, säger Jonas Wessel, avdelningschef på PTS.

Annons

Vad som säljs i butik är inte PTS ansvar, i slutänden är det konsumentens ansvar att säkerställa att den elektronik man köper fungerar för det man tänkte använda den till. Jonas Wessel uppmanar därför de som köper en ny telefon att ställa en direkt fråga till återförsäljaren vid köp: “Kan den här telefonen ringa 112 med den operatör jag har?”

Hur återförsäljaren ska kunna svara på den frågan är mindre klart, eftersom varken operatörerna eller mobiltillverkarna har publicerat någon information kring vilka mobiltelefoner som fungerar, och det dessutom kan variera från operatör till operatör. Det är dock inte så mycket PTS problem som Konsumentverkets. Enligt Jonas Wessel har Konsumentverket påbörjat samtal med elektronikhandeln om detta.

Annons

Kaoset hade naturligtvis mildrats om inte beslutet hade fattats med kort varsel. Problemet var känt sedan flera år tillbaka och PTS har kontaktats om det av oberoende källor. Framför allt uppstod samma situation när Australien stängde ner 2G och 3G för snart två år sedan. Borde man inte åtminstone tagit lärdom av andra länders processer?

– Nödnumret fungerar lite annorlunda rent tekniskt i Australien, men ja, med facit i hand borde vi ha tagit mer lärdom. Vi hade gärna inte behövt stå här med det här beslutet med så kort varsel, säger Jonas Wessel.