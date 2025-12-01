SJ satsar på satellit för bättre uppkoppling på tågresan

Efter flera tester under hösten har SJ nu bestämt att utrusta sina tåg med satellituppkoppling. Bolaget har under lång tid arbetat för att mobiloperatörerna ska bygga ut täckningen utmed spåren och har också fått visst gehör för det. Nu kompletterar man med satellituppkoppling för att täcka fler av de "blinda fläckar" utan uppkoppling som idag finns utmed järnvägsnätet.

SJ arbetar idag med mottagare på tågen och med den samlade mobiltäckningen skapar man en uppkoppling i tåget som då delas med resenärerna i form av ett wifi-nät ombord. SJ har även bytt ut fönsterrutorna i sina tåg för att låta dessa släppa igenom radiovågor. Det förbättrar alltså täckningen för de som använder sin egen telefon och dess mobiluppkoppling ombord.

Installation börjar 2026, fortsätter under 2027

Satellituppkoppling på tågen ska alltså komplettera den befintliga mobiluppkopplingen. Fördelar med satelliterna är att de kan erbjuda täckning utan att det krävs nätutbyggnad på marken, särskilt användbart i områden där mobiloperatörerna på marknadsmässiga grunder inte vill bygga ut. Nackdelen med satelliter är att de behöver fri sikt mot himmelen och därför inte fungerar när tåget åker igenom en tunnel. Just för tunnlar arbetar SJ med att förbättra täckningen där tillsammans med mobiloperatörerna och Trafikverket.

Flera flygbolag, till exempel SAS har sedan tidigare tagit beslut om att erbjuda internet via satellit från Starlink på sina flygningar. För SJ börjar satellitsatsningen med SJ 3000-tågen, det handlar om totalt 20 tåg som idag kör främst mellan Göteborg och Malmö, Stockholm och Sundsvall samt Stockholm och Oslo. Installationerna börjar under 2026 och målet är att alla SJ 3000-tågen ska ha tekniken under 2027.

– Våra pilottester visar att satellittekniken löser de största utmaningarna med så kallade blinda fläckar, det vill säga områden med dålig eller obefintlig mobiltäckning. Det gäller särskilt på sträckan Stockholm–Oslo, säger Sofie Struwe, direktör för kommersiell trafik på SJ.

